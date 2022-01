Specificaties van nieuwe Oppo Find X5 Pro verschijnen online

Eind december was daar het eerste bericht over de nieuwe Oppo Find X5-serie. Nu komen we dankzij een bron nieuwe informatie te weten over de nieuwe Oppo Find X5 Pro. De smartphone zal specificaties delen met een ander bekend model. Wat kunnen we verwachten?

Oppo Find X5 Pro in geruchtencircuit

Later dit jaar wordt de nieuwe high-end smartphone van Oppo verwacht. Hierbij zal Oppo naar verwachting de naam ‘Find X4’ overslaan, zoals bijvoorbeeld ook OnePlus heeft gedaan. Het getal ‘4’ is namelijk in thuisland China een ongeluksgetal. We gaan dus naar de Oppo Find X5 Pro, waarover nu nieuwe informatie is verschenen. Het gaat om een high-end smartphone waarbij ook dit model uitgebracht zal worden met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, de nieuwe krachtige processor van Qualcomm.

De Oppo Find X5 Pro krijgt een 6,7 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Verder zien we in het rijtje van specificaties dat nu gedeeld wordt, een triple-camera met tweemaal een 50 megapixel (vermoedelijk hoofd- en groothoeklens), samen met een 13 megapixel telelens. Aan de voorzijde is de Oppo voorzien van een 32 megapixel selfie-camera. Op het gebied van uithoudingsvermogen zijn er ook de nodige verbeteringen, waarbij we een 5000 mAh accu tegenkomen. Deze krijgt, net als dat we verschillende specificaties al tegenkwamen bij de OnePlus 10 Pro, 80W bekabeld laden en 50W draadloos opladen. Hiermee lijkt het erop enkele uitzonderingen in de specificaties na, op dat de telefoon vergelijkbaar zal zijn met de OnePlus 10 Pro. Oppo en OnePlus behoren tot hetzelfde moederbedrijf.

Op dit moment is niet bekend hoe de nieuwe Oppo Find X5 Pro eruit zal komen te zien. Ongetwijfeld krijgen we daar in de komende weken en maanden een beter beeld van. Eerder dook wel bovenstaande render op met het mogelijke ontwerp van de Find X5.