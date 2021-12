Oppo Find X5 Pro verschijnt in renders; met dank aan OnLeaks

Na al het nieuws over de Samsung Galaxy S22 en de OnePlus 10 (Pro), is het nu tijd voor een nieuwe smartphone van Oppo. Beelden van de nieuwe Oppo Find X5 of Find X5 Pro zijn nu verschenen op het internet, zodat we een goed beeld krijgen van de telefoon, welke een herkenbaar design heeft.

Oppo Find X5 Pro renders

Op nieuwe online verschenen beelden zien we een nieuwe smartphone van Oppo. De bron zelf lijkt er nog niet helemaal uit of dit de Find X5 of de Find X5 Pro is, maar het heeft in ieder geval een herkenbaar design. Dit toestel moet de Oppo Find X3 Pro opvolgen die dit jaar verscheen. Om alvast even de lucht te klaren over de naamvoering; Oppo zou volgens de berichten inderdaad de naam X5 gaan gebruiken en daarmee X4 overslaan. Dat is in Chinese landen niet heel ongewoon. Het cijfer vier brengt volgens Chinese gewoontes ongeluk. OnePlus bracht bijvoorbeeld wel de 3 en 5 uit, maar geen OnePlus 4.

OnLeaks deelt de renders van de nieuwe Oppo Find X5 Pro, en wanneer deze kloppen, houdt de fabrikant vast aan het design dat het bij de Find X3 Pro introduceerde. Waar het echter niet aan vast lijkt te houden is de bijzondere macrolens met ringflitser, die we bij het huidige model zien. Echter is het lek nog wat beperkt qua informatie. De beelden van deze nieuwe Oppo-smartphone tonen in ieder geval een toestel met dunne schermranden, waarbij het scherm doorloopt aan de zijkanten.

Voor 2022 staat ook de Find X5 klaar, welke voorzien moet zijn van een 6,78 inch AMOLED-scherm en een triple-camera met 50MP hoofdcamera en mogelijk een MediaTek Dimensity 9000 chipset. Welke berichten precies kloppen, moet nog even afgewacht worden. De aankondiging van de nieuwe Find X5-serie zal volgend jaar ergens plaatsvinden, maar een datum wordt nog niet gedeeld.

