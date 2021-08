Oppo rolt augustus-update uit voor Find X2 Pro en Find X3 Pro

Voor twee toestellen van Oppo is de fabrikant begonnen met het uitrollen van een nieuwe update. De high-end modellen van dit en vorig jaar ontvangen de augustus-update.

Augustus-update voor Oppo

Oppo is er vroeg bij met het uitrollen van de nieuwste security-patch voor Android. Eric laat aan DroidApp weten dat zowel zijn Oppo Find X2 Pro als de Oppo Find X3 Pro worden bijgewerkt met beveiligingsupdate augustus 2021. Deze update werd begin deze maand officieel vrijgegeven door Google.

De update brengt zover bekend geen nieuwe functies of veranderingen met zich mee. Wel dus een nieuwe security-patch waarbij bovenop de patches van Google, fabrikanten doorgaans zelf ook nog zwakke plekken in de beveiliging aanpakken. De update wordt vanaf nu uitgerold naar de gebruikers van de Oppo Find X2 Pro en Find X3 Pro. Wanneer deze beschikbaar is voor jouw toestel, ontvang je hiervan een melding op je smartphone.

