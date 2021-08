Oppo toont nieuwe technologie waarbij front-camera achter scherm zit

Oppo heeft een nieuwe techniek aangekondigd, een techniek die we de komende jaren in smartphones terug zullen gaan zien. Het gaat om de plaatsing van de front-camera achter het scherm.

Front-camera achter scherm bij Oppo

Verschillende fabrikanten zijn ermee bezig; de front-camera van een smartphone achter het scherm plaatsen. Ook bij Oppo zitten ze niet stil en willen zij hetzelfde doen. Door kleinere pixels van het scherm en een betere kunstmatige intelligentie (AI) moeten eerdere problemen die optraden met deze techniek, tot het verleden behoren.

Volgens Oppo is de pixelgrootte over het hele scherm 400 ppi, ook bij de plek waar de front-camera is geplaatst. Wel wordt er een ander soort schermbedrading gebruikt, waardoor er meer licht doorgelaten kan worden. Daarbij worden verschillende technische aanpassingen gedaan om de front-camera achter het scherm mogelijk te maken. Ondanks dat er ruimte is voor de front-camera achter het scherm, moet het lezen van kleine lettertypes bij e-books, het lezen van nieuws of navigeren gewoon zonder verhindering verlopen.

Het is niet duidelijk in welke nieuwe toestellen van Oppo we de techniek terug gaan zien, en binnen welke termijn dit staat te gebeuren.