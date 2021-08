Oppo Reno 4-serie en Xiaomi Redmi Note 8T ontvangen nieuwe update

Nieuwe updates staan klaar voor enkele toestellen van Xiaomi en Oppo. Dit is het geval voor de Redmi Note 8T en de Reno 4-serie. We zetten de details op een rijtje.

Oppo Reno 4 met update

Goed nieuws is er voor de bezitters van de Oppo Reno 4. Broer laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone bijgewerkt is met een nieuwe update. Allereerst heeft dit toestel de beveiligingsupdate van juli meegekregen. We zien in de changelog ook dat de Oppo Reno 4-serie vanaf nu de nieuwe RAM-uitbreiding krijgt. Hiermee kun je een deel van het interne geheugen omzetten in virtueel RAM-geheugen, wat weer ervoor moet zorgen dat alles net wat vlotter verloopt.

Xiaomi Remi Note 8T

Een andere update die vanaf nu verspreid wordt, is een update voor de Xiaomi Redmi Note 8T. Guan schrijft ons dat het toestel de MIUI 12.0.4.0 update krijgt. Een lange changelog hoeven we niet te verwachten bij dit toestel. Enkel beveiligingsupdate juli 2021 wordt hier geleverd.

Wanneer je de update voor je toestel kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

