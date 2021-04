Oppo rolt Android 11 uit voor Reno 4 en Reno 4 Pro

Oppo rolt voor twee van haar toestellen een nieuwe update uit. Gebruikers van de Oppo Reno 4 en Reno 4 Pro zien vanaf nu de update naar Android 11 binnenrollen. Samen met deze update wordt ook ColorOS 11 meegeleverd.

Oppo Reno 4 krijgt Android 11

Goed nieuws is er voor de bezitters van de Oppo Reno 4 en Reno 4 Pro. De fabrikant rolt, onder andere in Nederland, een nieuwe update uit voor de Reno 4-serie. DroidApp-lezer Broer meldt ons dat zijn Reno 4 5G de update naar Android 11 heeft mogen ontvangen. Oppo levert daarbij ook gelijk de nieuwe ColorOS 11 skin mee. Beide smartphones draaiden tot het moment van de update op Android 10 met ColorOS 7.2.

Dankzij Android 11 kun je profiteren van verschillende verbeteringen. Zo heb je meer privacy-instellingen, zijn de meldingen verbeterd en is er een nieuwe mediaspeler. Met ColorOS 11 kun je meer personaliseren en bijvoorbeeld aan de slag met het personaliseren van je Always On Display. Oppo Relax 2.0 wordt meegeleverd, een app die je helpt ontspannen met rustgevende geluiden. Er zijn ook nieuwe tools en meer. Alle wijzigingen in de nieuwe skin van Oppo hebben we voor je op een rij gezet in het ColorOS 11 artikel.

Als de update voor jouw Reno 4 (Pro) klaarstaat, krijg je hier een melding van op je smartphone.

