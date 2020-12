Oppo begint met uitrol Android 11 met ColorOS 11 voor Find X2 Pro

Oppo heeft een (summier) schema gedeeld met de planning van de Android 11-update in december. De Oppo Find X2 Pro is vanaf nu in de beurt, waaronder in Nederland en België.

Oppo Find X2 Pro krijgt Android 11

Oppo begint met het uitrollen van Android 11 voor haar eerste toestel. De Oppo Find X2 Pro is als eerste aan de beurt, zo meldt de fabrikant. Bovenop Android 11 wordt ook ColorOS 11 uitgerold; deze nieuwe versie van de skin brengt een reeks vernieuwingen en verbeteringen met zich mee. Overigens is de Oppo Find X2 Pro in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland als eerst aan de beurt, zo wordt duidelijk uit het gedeelde updateschema.

Het is een erg summier schema dat OnePlus geeft. De Oppo Find X2 Pro lijkt deze maand het enige toestel dat hier geüpdatet gaat worden. In Oekraïne en Turkije worden nog enkele andere toestellen bijgewerkt, zoals de Oppo Find X2. Wanneer deze in Nederland de update kan verwachten is niet bekend. Daarnaast blijft onduidelijk welke andere Oppo-devices de update naar Android 11 kunnen verwachten.

Wanneer je de update kunt binnenhalen voor je Oppo Find X2 Pro, dan krijg je hier een notificatie van op je toestel.