Nokia 3.4, 7.2 en 8.3 krijgen update; net als Galaxy A41, S10 Lite en Redmi Note 8T

Week in, week uit rollen fabrikanten updates uit voor hun smartphones. Nu is het de beurt aan de Galaxy A41 en Galaxy S10 Lite van Samsung en verschillende Nokia’s. We zetten de details op een rijtje.

Updates voor Nokia

We beginnen met de updates die beschikbaar zijn voor verschillende Nokia-toestellen. Voor de Nokia 7.2 is HMD Global gestart met het uitrollen van beveiligingsupdate maart 2021. Dit is niet de meest recente patch, maar wel weer een nieuwere dan de voorgaande, welke stamt uit februari.

Voor de Nokia 3.4 en Nokia 8.3 heeft de fabrikant de update van april klaargezet, welke de meest recente patch is voor het Android-besturingssysteem. Zover bekend zijn er verder geen veranderingen doorgevoerd met deze updates. Het kan zijn dat updates gefaseerd worden uitgerold, waardoor het even duurt totdat deze bij eenieder zijn aangekomen.

Galaxy A41 en S10 Lite

Samsung heeft ook een nieuwe update beschikbaar gesteld. De Samsung Galaxy A41 wordt volgens Jens nu bijgewerkt met de beveiligingsupdate van maart 2021. Voor de Samsung Galaxy S10 Lite is er ook een nieuwe update beschikbaar, dit is de april-patch met een grootte van 177,35MB, zo laat Luc aan DroidApp weten.

Redmi Note 8T

Xiaomi heeft ook een nieuwe update klaargezet. Gebruikers van de Xiaomi Redmi Note 8T zien de beveiligingsupdate van april binnenrollen. Guan laat dit ons weten. Het is een flinke update, met een grootte 688MB.

