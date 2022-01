Oppo Find X5 Pro met Hasselblad-camera verschenen; ook info over Find X5 Lite

Nieuws over de Oppo Find X5-serie gaat al enige tijd rond, maar nu krijgen we er ook een beter beeld bij. Ook Oppo lijkt aan boord van de Hasselblad-trein te stappen, maar er is meer te melden.

Oppo ook met Hasselblad?

Voor de aankondiging van de OnePlus 9-serie werd duidelijk dat fabrikant OnePlus een samenwerking had afgesloten met camerafabrikant Hasselblad. Op deze manier moet de fotografie met de smartphone naar een hoger niveau getild worden. Nu lijkt het erop dat ook Oppo aan de slag gaat met Hasselblad. De fabrikant behoort samen met OnePlus tot hetzelfde moederbedrijf, dat kan de stap verklaren.

De aanwijzingen hierover worden duidelijk bij het zien van informatie over de Oppo Find X5 Pro. Live foto’s van het toestel laten de smartphone zien, waarbij aan de achterzijde de naam ‘Hasselblad’ is te zien. Verder lijkt de smartphone sterk op de huidige Oppo Find X3 Pro, waarbij de cameramodule dikker is dan de rest van de behuizing.

Oppo Find X5 Lite

Wanneer de Oppo Find X5-serie aangekondigd wordt, is nog niet bekend. Wel komt er steeds meer informatie beschikbaar, want naast nieuws over de Find X5 Pro, is er ook wat te melden over de Find X5 Lite. Deze smartphone zou volgens de bronnen internationaal uitgebracht worden als rebrand van de Oppo Reno 7 5G, welke hier niet aangekondigd is. We zitten hier immers nog bij de Reno 6-serie. De Oppo Reno 7 heeft een 6,43 inch 90Hz scherm, een Snapdragon 778G chipset, een 64MP triple-camera en een 4500 mAh accu die met 60W opgeladen kan worden. Of dit inderdaad gaat gebeuren, zullen we in de komende maanden te horen krijgen, zo is het vermoeden.

