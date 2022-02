Oppo Find X5 Pro: foto’s en specificaties gelekt

We weten meer over de nieuwe high-end smartphone van Oppo. De nieuwe Oppo Find X5 Pro zal later dit jaar officieel aangekondigd worden, en dankzij een uitgebreid lek kunnen we veel meer informatie met je delen.

Oppo Find X5 Pro

Begin van het jaar betekent dat verschillende fabrikanten hun (high-end-) smartphones weer laten zien voor het komende jaar. Dat zal ook het geval bij Oppo zijn, dat de laatste hand lijkt te leggen aan de Oppo Find X5-serie. Al meermaals is het merk met de nieuwe serie in het nieuws gekomen. De fabrikant komt nu dankzij de betrouwbare bron Winfuture opnieuw in het nieuws, waarbij het draait om de Oppo Find X5 Pro.

De Oppo Find X5 Pro wordt ergens in de komende weken verwacht, waarbij een prijs zal gelden van ‘boven de 1200 euro’. Wat krijg je voor dat geld? Volgens de bron een uitgebreide smartphone met een 6,67 inch AMOLED-scherm met QHD+ resolutie. Daarbij is de nieuwe Find X5 Pro uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1 chipset en komt de telefoon op de markt met 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

Voor de camera wordt samengewerkt met Hasselblad, iets wat we eerder al terugzagen bij OnePlus, het zusterbedrijf van Oppo waarbij we dit voor het eerst bij de OnePlus 9-serie zagen. De telefoon krijgt een 50 megapixel hoofdcamera van Sony, een 50 megapixel groothoeklens van Sony en een 13 megapixel telelens van Samsung. Met de telelens moet het mogelijk zijn om 5x hybrid zoom en 20x digitale zoom te gebruiken. Aanwezig is de MariSilicon AI chip, welke zorgt voor het scherpstellen en voor de beste resultaten tijdens nachtfotografie moet zorgen. Hiermee gebruikt Oppo een andere techniek dan andere fabrikanten, die vaak kiezen voor een ToF-sensor of laserautofocus.

Andere eigenschappen aan de Oppo is de IP68-certificering, ColorOS 12.1 op basis van Android 12 en een 5000 mAh accu. Deze accu kan opgeladen worden met de 80W lader. Draadloos laden behoort eveneens tot de mogelijkheden bij de Oppo Find X5 Pro. Een precieze aankondigingsdatum voor de Oppo is nog niet bekend.