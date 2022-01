Vouwbare Oppo Find N in duurzaamheidstest: hoe kwetsbaar is ‘ie?

De nieuwe Oppo Find N is de eerste vouwbare smartphone van Oppo. De fabrikant geeft het toestel een mogelijk kwetsbaar ontwerp mee, maar hoe kwetsbaar is de telefoon echt? Dat laat JerryRigEverything zien in een nieuwe video.

Oppo Find N in duurzaamheidstest

Een nieuwe video is online gezet door JerryRigEverything. De Oppo Find N is de eerste vouwbare telefoon van de fabrikant en in de video wordt gekeken hoe kwetsbaar de telefoon is. Zach van JerryRigEverything heeft de Oppo Find N ontvangen voor een test. De duurzaamheid van de smartphone wordt op verschillende manieren bekeken; denk aan het scherm, het scharnier en verschillende andere onderdelen van de telefoon.

De video van JerryRigEverything van de Oppo Find N kun je hieronder bekijken.