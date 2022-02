Oppo bevestigt samenwerking met Hasselblad voor Find X5-serie

De Oppo Find X5-serie wordt binnenkort verwacht, nu is het tijd voor wat nieuws over de telefoon. Voor de nieuwe high-end smartphones van Oppo wordt samengewerkt met Hasselblad, en dat is opvallend.

Oppo met Hasselblad

Het is definitief bevestigd dat Oppo samen gaat werken met Hasselblad voor de camera van de nieuwe Oppo Find X5-serie. De samenwerking is opvallend, omdat eerder OnePlus juist aangaf exclusief met Hasselblad samen te werken voor de optimalisatie van de camera. Wel vallen zowel OnePlus als Oppo onder hetzelfde moederbedrijf.

Het is niet voor het eerst dat we horen over de samenwerking tussen Oppo en Hasselblad. We zijn benieuwd of Oppo bij het eerste toestel verdergaat met de samenwerking dan OnePlus deed met de 9-serie. Daar werd alleen op softwaregebied verbeteringen doorgevoerd; terwijl bij de OnePlus 10 Pro pas de eerste hardwarematige verbeteringen doorgevoerd werden met dank aan Hasselblad. Er zal een nieuwe MariSilicon AI Chip zijn, welke zorgt voor het scherpstellen en betere resultaten tijdens de nacht.

Wanneer we de nieuwe Oppo Find X5-serie gaan zien is nog onduidelijk, maar we verwachten hem wel in de komende weken.