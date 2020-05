De vergeten telefoon: Nokia 6020 en 6021

De Nokia 6020, misschien zegt de naam je niet heel veel meer, maar bij het zien van de foto komt hij je ongetwijfeld bekend voor. We bespreken de Nokia 6020 in deze editie van ‘De vergeten telefoon’. Daarbij bespreken we deze editie gelijk ook de Nokia 6021.

Nokia 6020/6021

In 2004/2005 bracht Nokia twee modellen uit in het goedkopere segment. Dit waren de Nokia 6020 en Nokia 6021. De 6020 kwam als eerst, de 6021 kwam een paar maanden later. De verschillen waren te verwaarlozen en qua design waren ze gelijk aan elkaar. Beide toestellen waren simpele toestellen met de basisfuncties en eigenlijk niet meer dan dat.

Aan boord van de Nokia 6020 zat een 1,5 inch beeldscherm, was er een VGA-camera, 3,5MB aan opslagruimte en een 760 mAh accu. Opvallend was dat de verschillen met het broertje, de Nokia 6021, te verwaarlozen waren. Toch was er één belangrijk verschil; de 6021 beschikte niet over een camera.

Met de Nokia 6020 kon je MMS gebruiken en zo je favoriete foto’s of videoclipjes delen via een multimediabericht. Daarbij kon je data synchroniseren via PC Suite op de computer en kon je via GPRS internetten via de browser op het toestel. Met infrarood kon je gegevens overzetten tussen andere ondersteunende apparaten. De power-button van het toestel nam het grootste gedeelte van de bovenzijde in beslag.

De Nokia 6020 kwam in Nederland op de markt voor een prijs van zo’n 150-200 euro. Moet je eens nagaan wat je voor dat bedrag nu op een toestel hebt.



Nokia 6020 samengevat in 3 punten: