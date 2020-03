De vergeten smartphone: BlackBerry Pearl Flip 8220

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we naar de eerste klaptelefoon van het Canadese BlackBerry. De BlackBerry Pearl Flip 8220 was een bijzondere smartphone waar voldoende over is te vertellen. Wat is er zo bijzonder aan deze 12,5 jaar oude smartphone?

BlackBerry Pearl Flip 8220

De BlackBerry Pearl Flip 8220 was de eerste telefoon van de fabrikant met een klepje. Ondanks zijn vorm, had het toch alle functies aan boord die je bij een BlackBerry verwacht. Eenmaal opengeklapt verscheen namelijk een volwaardig QWERTY-toetsenbord. Er was ‘SureType’ waarmee de tekst werd voorspeld die je typt. Fabrikant RIM had bij dit toestel een trackbal geplaatst. Deze maakt het scrollen en navigeren makkelijker.

BlackBerry leverde de Pearl Flip 8220 met alle bekende diensten. Dit betekent dat er brede ondersteuning was voor zakelijke toepassingen, BBM (BlackBerry Messenger voor pingen) en verschillende Enterprise opties. Vanuit de doos verscheen de BlackBerry Pearl Flip 8220 met BlackBerry OS 4.6, maar moest 3G gemist worden. De 8220 was ook niet uitgerust met GPS, daarentegen was er wel zowel BlackBerry Maps als Google Maps op de Pearl Flip te vinden.

Op het klepje was een klein scherm te vinden met een resolutie van 128 x 160 pixels. Hier vond je bijvoorbeeld de klok terug en meldingen van gemiste oproepen. Opengeklapt had de BlackBerry Pearl Flip 8220 een 2,6 inch display met een resolutie van 320 x 240 pixels. Verder was er zo’n 70MB aan opslagruimte en kon je (gelukkig) een MicroSD-kaart plaatsen voor meer geheugen, en er was een Intel 312MHz single-core processor. Voor het maken van foto’s had RIM de telefoon voorzien van een 2 megapixel camera met LED-flitser. Tot slot had de BlackBerry een 900 mAh accu en een Micro-USB poort.

Het klaptoestel van BlackBerry verscheen ook in Nederland. In ons land lag de prijs van de Pearl Flip 8220 rond de 400 euro.



BlackBerry Pearl Flip 8220 samengevat in 3 punten: