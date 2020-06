De vergeten telefoon: Samsung S5230 Star

Hij ging flink wat keer over de toonbank, en deze week bespreken we hem in de rubriek ‘De vergeten telefoon’. We hebben het over de elf jaar oude Samsung S5230 Star.

Samsung Star

In ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op bekende, maar ook minder bekende smartphones en telefoons die eerder zijn uitgebracht, maar waar we eigenlijk niet veel meer aan terugdenken. Samsung is al sinds jaar en dag actief met de Galaxy S-lijn, maar voor de smartphone echt doorbrak, waren er genoeg andere toestellen die de show konden stelen.

De Samsung S5230 Star, zoals het toestel voluit werd genoemd, was er hier één van. Het toestel verscheen in het voorjaar van 2009 en was één van de belangrijke concurrenten van bijvoorbeeld de LG Cookie en de Nokia 5230. Het toestel was wel wat duurder dan de telefoon van LG.

Wat had de Samsung Star te bieden? Aan boord van het toestel was een 3,0 inch resisitief touchscreen aanwezig. Dit type scherm reageert niet op de warmte van de vingers, zoals je dat nu ziet bij smartphones, maar op precieze aanraking zoals van een stylus of een nagel. Het scherm had een resolutie van 400 x 240 pixels.

Met een gewicht van een kleine 95 gram was het toestel lekker licht. Vandaag de dag wegen smartphones toch al snel 200 gram. De Samsung Star had een 3,2 megapixel camera (zonder flitser) en was voorzien van Bluetooth, maar moest ondersteuning voor 3G missen. Het interne geheugen kwam uit op circa 50MB, maar kon wel uitgebreid worden met een geheugenkaart.

Speciale versies

Later verscheen er nog wel een WiFi-versie van de Star. Een andere versie verscheen ook; met NFC. Vrij bijzonder dat een fabrikant een toestel uitbracht met NFC als toevoeging.

De accucapaciteit van de Samsung S5230 Star kwam uit op 1000 mAh. Op het toestel was ook een muziekherkennings-toepassing te vinden voor het detecteren van muziek. Opvallend was ook de aanwezigheid van de Google Maps-toepassing, zonder dat er GPS aan boord was.

Samsung bracht de telefoon uit in het wit, zwart en roze. Daarbij verschenen er ook nog wat speciale edities, met Hello Kitty of de Pink Ribbon-editie. In verschillende regio’s verscheen het toestel ook nog in het goud en rood. Samsung plakte op het toestel een prijskaartje van rond de 170-200 euro.



Samsung S5230 Star samengevat in 5 punten: