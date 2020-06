13 beste apps voor mannen en vaders

Er zijn in de Play Store genoeg applicaties te vinden, maar welke moet je als vader, en/of man nou echt op je telefoon hebben staan? DroidApp zocht het uit en heeft de dertien beste mannen apps voor je op een rij gezet. Handig, want precies dit weekend is het weer vaderdag.

Android apps voor mannen

Een app met bier, auto’s en een voetbal en je hebt een mannen-app, toch? Nou, niet helemaal. Voor Android is er een ruim aanbod aan interessante en handige applicaties voor mannen. Maar de apps die je als man, of vader zijnde zeker op je telefoon moet installeren hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Flitsmeister

Mannen hebben over het algemeen een grote passie voor auto’s. Met de app Flitsmeister behoud je die passie, want deze app waarschuwt je voor flitsers en files. Helemaal gratis kan je Flitsmeister in Nederland, België en verschillende andere landen gebruiken. Wanneer je bijna een flitser nadert, geeft de app een notificatie op je telefoon waardoor je weer braaf 100 km/u kan rijden in plaats van 140 km/u.

DirectLease Tankservice

Op de DroidApp-redactie zijn we erg lovend over DirectLease Tankservice. Waarom meer geld uitgeven dan nodig is? Dat is precies de insteek achter DirectLease Tankservice. Deze handige tank-app is over het algemeen zeer accuraat en laat je precies zien waar je het goedkoopste kunt tanken. Alles over deze handige app waarmee je veel geld kunt besparen, vind je in de Tankservice app review.

Untappd

In onze uitgebreide Untappd review bespraken we al de uitgebreide mogelijkheden van de app Untappd. Met Untappd kan je als liefhebber van bier uitstekend terecht bij deze app. Je beoordeelt het bier wat je hebt gedronken en ondertussen kan je ook inzien welk bier je vrienden hebben gedronken. Met deze app kan je vervolgens badges verdienen en nog veel meer.

Biernet – bieraanbiedingen

Als je geen genoeg kunt krijgen van bier, hebben we nog een applicatie voor je: Biernet. Met Biernet heb je toegang tot bieraanbiedingen. Een krat van je favoriete merk in de aanbieding bij de plaatselijke supermarkt? Via deze app zal je het direct te weten komen. Je vind in de app verder het laatste biernieuws, evenementen en koeriers.

Voetbal International

Met de applicatie van Voetbal International krijg je direct het laatste voetbalnieuws. Daarbij kan je natuurlijk ook de uitslagen terugvinden en verschillende competities bijhouden. Niet alleen van de Nederlandse Eredivisie maar ook de Duitse Bundesliga en het EK en WK.

Buienradar

Buienradar is voor veel mannen een onmisbare applicatie. Of de tuin nou regen kan verwachten of dat ze zelf de paraplu (lees: auto) moeten pakken. Met Buienradar op je smartphone ben je voorbereid op wat komen gaat, als we het over regenbuien hebben. Een alternatief voor Buienradar is de applicatie Buienalarm.

Marktplaats

De app van Marktplaats is ook eentje uit de lijst ‘populaire apps’. Of het nou een miniatuurauto, iets voor de auto of voor de computer is, vooral voor de vader is de Marktplaats app onmisbaar op het device. In de Marktplaats-app vind je misschien nog wel hetgeen wat je nog miste (en dingen die je helemaal niet nodig hebt waarschijnlijk).

IMDb

IMDb is een enorme bibliotheek met eigenlijk wel alle films die er zijn. Zoek op trefwoord, genre of beoordeling en je hebt weer genoeg ideeën gekregen welke films je nog allemaal moet gaan kijken. Bij de films kan je direct de trailer bekijken en de beoordelingen lezen. Natuurlijk vind je er ook de nuttige achtergrondinformatie over de film. Ook een interessante app is Movie Mate.

How to Tie a Tie

Stap voor stap wordt in deze applicatie handig uitgelegd hoe je het beste een stropdas om kunt doen. Alle verschillende methodes worden uitgelicht in de app. Voortaan kan je dus gewoon zelf je stropdas omdoen en heb je de hulp van je moeder of vrouw niet meer nodig.

Teletekst

Waar de jongeren het begrip ‘Teletekst’ langzaam uitgelegd moet gaan worden, zullen de vaders van Nederland nog vaak Teletekst bezoeken. Voor de voetbaluitslagen of de televisie-gids gebruik je geen app, nee, daar hebben we Teletekst voor. Ook voor Teletekst is er een eigen applicatie, met het eigen herkenbare ‘design’.

Autoblog

Autoblog heeft een eigen applicatie in de Play Store staan met het laatste autonieuws. Tevens vind je er ook luchtige onderwerpen rondom auto’s en zijn er foto’s en video’s te bekijken in de applicatie. Eventueel kan je ook voor autonieuws nog de AutoWeek app downloaden.

AutoScout24

Waarschijnlijk is je huidige auto nog prima, maar toch moet een man om de zoveel tijd een andere auto. Mocht een nieuwe auto nou te duur te zijn, dan kan je via de app van AutoScout24 een mooie tweedehands auto uitzoeken. Alleen nog even je vriendin of vrouw lief aankijken.

DroidApp app

Natuurlijk ben je ook graag op de hoogte van het laatste Android-nieuws. Natuurlijk is er dan de DroidApp app. Via de applicatie van DroidApp heb je toegang tot al het laatste nieuws rondom apps, smartphones en accessoires. Je vind in de applicatie de laatste app-lijsten, reviews en interessante apps. Onmisbaar voor op je smartphone, al zeggen we het zelf.

Heb jij nog een app die ontbreekt in dit lijstje van apps voor mannen en vaders? Laat het ons weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.

Gepubliceerd op 21 juni 2015, bijgewerkt: juni 2020