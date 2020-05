Moederdag: de beste en leukste apps voor moeders

Moederdag staat voor de deur. Moeders die op Moederdag verrast worden met een nieuwe Android-smartphone willen natuurlijk ook alle leuke applicaties op hun toestel. DroidApp zet voor alle moeders (en stiekem ook voor de vaders) de leukste, gratis applicaties op een rijtje, zodat je je de komende tijd wel vermaakt met je smartphone.

Wordfeud

Wordfeud is ideaal voor momenten waarop je even niks te doen hebt. Wordfeud is een spel waarmee je met je vrienden (bijvoorbeeld Facebook-vrienden) woorden aan elkaar kan leggen, zoals je dat bij Scrabble ook doet. Wordfeud is gratis te downloaden uit de Play Store, en tegen betaling heb je geen storende advertenties in de game.

Stocard

Met de Stocard app kun je alle klantenkaarten en pasjes die je hebt, opslaan in een applicatie. Door de barcode op de pas te fotograferen in de applicatie, laat je niet langer je klantenkaart zien aan de kassa, maar laat je gewoon je telefoon scannen. Je kunt vrijwel alle klantenkaarten toevoegen, waaronder die van ANWB, Albert Heijn, Air Miles, Gamma, IKEA en Kruidvat.

Marktplaats

Op zoek naar leuke spulletjes voor jezelf, voor de kinderen of voor je partner? De Marktplaats app kan hier goed bij van pas komen. Overigens niet alleen om nieuwe spulletjes te kopen, maar ook om zelf te verkopen. Advertenties kunnen direct vanaf de smartphone geplaatst worden met foto’s en een advertentie kan gedeeld worden met vrienden. Interessante advertenties kan je opslaan voor een later moment in je Marktplaats-account.

Pinterest

Voor het vinden van dingen voor inspiratie is Pinterest een ultiem hulpmiddel. Dingen om te knutselen, als inspiratie voor je nieuwe vakantiereis, alles kan je vinden op Pinterest. Afbeeldingen die je interessant vindt, kan je op je eigen ‘bord’ pinnen om te bewaren voor een later moment. Als je uit deze applicatie geen inspiratie meer weet te vinden, weten wij het ook niet meer.

Appie van Albert Heijn

Appie is de applicatie van supermarktketen Albert Heijn. Met Appie kan je een boodschappenlijstje maken, en niet zomaar eentje. Appie kan barcodes herkennen van producten (uit het assortiment van AH) en deze makkelijk toevoegen aan je boodschappenlijstje. Het boodschappenlijstje kan je tijdens het doen van de boodschappen gebruiken in de winkel, en gelijk boodschappen afstrepen. Verder kan je eerder gedane aankopen terugkijken, en het assortiment van de supermarktketen doorzoeken. De applicatie laat verder de bonusaanbiedingen van de week zien en kan je boodschappenlijstje sorteren op looproute, per winkel. De applicatie heeft ook een rijke database aan recepten, zodat je altijd wat nieuws op tafel kan zetten.

AlleFolders

In de app van AlleFolders heb je altijd de actuele reclamefolders in je handpalm. Uit een reclamefolder kan je een bepaalde aanbieding ‘knippen’ en toevoegen aan je prikbord. AlleFolders biedt de mogelijkheid om reclamefolders aan favorieten toe te voegen of te delen met je vrienden, zodat je misschien een keer dagje samen kan shoppen. De zoekfunctie in de applicatie maakt het mogelijk om te zoeken op zowel product als naam van de winkel.

PostNL app

De hele dag wachten totdat je pakketje wordt bezorgd is niet meer nodig met de PostNL app. Je kunt precies zien in welk tijdvak je pakketje wordt bezorgd. Daarnaast heeft de PostNL app nog meer opties. Je kunt direct een fotokaartje sturen naar iemand, een brief frankeren en zien welke post onderweg is.

Tijdschrift

Tijdschriften biedt met de Android-applicatie de mogelijkheid om tijdschriften als Margriet, Libelle, Story, Flair en talloze andere namen aan te schaffen en te lezen op je smartphone. Tijdschriften die je gekocht hebt worden opgeslagen in de applicatie, zodat je ook wanneer je geen internetverbinding hebt, het tijdschrift kunt lezen. Een interessant alternatief is Readly.

Instagram

Je foto’s op een leuke manier opfleuren met een filtertje of een blur, het kan allemaal met Instagram. Naast het plaatsen van je eigen foto’s, kan je ook de foto’s van vrienden en vreemden bekijken. Leuk ter inspiratie voor van alles en nog wat; om te knutselen of je nieuwe vakantieadres. Uiteraard mogen ook de verhalen, die beter bekend zijn als Instagram Stories niet ontbreken.

Uitzending Gemist / RTL XL / SBS Gemist

Met deze applicaties kunnen gemiste tv-programma’s teruggekeken worden op de smartphone. Voor de publieke omroep als Nederland 1, 2 en 3 is er NPO Start, voorheen Uitzending Gemist. Voor RTL4, 5, 7 en 8 is er RTL XL en voor SBS6 is er Kijk. De applicaties kunnen het best gebruikt worden via een WiFi-verbinding, en niet met je mobiele internetverbinding, vanwege het hoge dataverbruik door videostreams.

PicsArt

Je foto’s helemaal naar je eigen hand zetten door ze te bewerken, een kleurtje te geven, of iets anders. De applicatie PicsArt maakt het daarnaast mogelijk om van je foto’s een collage te maken met meerdere foto’s. Verder kan je er leuke plaatjes op plakken zodat het een vrolijke boel wordt. Het toevoegen van een kader, tekst of tekening is eveneens mogelijk met PicsArt. PicsArt is een erg uitgebreide fotobewerker voor Android.

Photo Collage & PhotoGrid

Met PhotoGrid kan je van je foto’s de gaafste collages maken. Met PhotoGrid kan je zelf de lay-out en het formaat van je collage bepalen. Emoticons, tekst, illustraties of andere dingetjes kunnen gemakkelijk toegevoegd worden aan de collage. Er is keuze uit honderden photogrid-apps, maar er zit verschil in de mogelijkheden, de advertenties en dergelijke.

Hay Day

Je tijd doden met een verslavende game; Hay Day. Je eigen boerderij openen en zelf dingen verbouwen en dieren verzorgen lijkt misschien wat kinderachtig, maar dat het dat zeker niet is, lees je terug in de review die we eerder hebben geschreven over Hay Day.

DagjeWeg

DagjeWeg.nl geeft je in de applicatie talloze ideeën om je nooit meer te vervelen. Een dagje weg, of juist een weekend weg, je vindt het met de applicatie van DagjeWeg. Ook bioscopen, natuurgebieden en inspiratie voor een kinderfeestje zijn in deze toepassing te vinden. Door het gebruik van de applicatie vind je activiteiten zowel dichtbij huis, als wat verder weg.

Muzei

Met Muzei word je telefoon om het aantal uur weer als nieuw. Met Muzei wordt om de aantal uur de achtergrond op je telefoon vernieuwd. Muzei kan gebruik maken van foto’s uit de database van bijvoorbeeld Flickr, 500px, Facebook, Instagram of een van de andere diensten. Eerder schreven we al een review over Muzei. Een aanrader! In de review lees je alles over hoe je meer bronnen toevoegt voor wallpapers.

Albelli fotoalbum

Vakantiekiekjes, foto’s van de kinderen of foto’s van een dagje weg of gewoon thuis. Je telefoon staat al snel vol leuke foto’s waar je eigenlijk niets mee doet. Met de Albelli app kun je vanaf je smartphone een leuk fotoalbum maken en een tijdje later ligt deze als geprint album op je deurmat. Je bent er waarschijnlijk even zoet mee, maar alles voor een leuk eindresultaat.

Gepubliceerd op 10 mei 2014, bijgewerkt op 10 mei 2020