De 7 beste apps van april 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

Het was de maand van de nieuwe OnePlus 8-serie, verschillende nieuwe toestellen en ook helaas weer het coronavirus. Maar er is in april meer gebeurd. We zetten het belangrijkste nieuws en de beste Android-apps van deze maand op een rij.

Android in april 2020

Nog steeds domineert het Coronavirus het nieuws. Op DroidApp hebben we in april het nodige andere nieuws behandeld. Denk aan de aankondiging van de OnePlus 8-serie en de nieuwe Oppo Find X2 Lite en Neo. Samsung bracht de Samsung Galaxy M21 met 6000 mAh accu uit in ons land. Amazon komt met de betaalbare Blink Mini beveiligingscamera naar Nederland.

Facebook komt met een speciale corona-emoji en de Autoriteit Persoonsgegevens heeft videobel-apps vergeleken. Aan het eind van april zagen we de nieuwe Motorola Edge en Edge+ aankondiging. Xiaomi liet ons de nieuwe MIUI 12 skin zien en Vodafone is begonnen met 5G in Nederland. Op de laatste dag van april bracht Google nieuwe handige overzichtskaarten naar Gmail.

Reviews

Specials

Vergeten

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ hebben we weer een paar mooie pareltjes besproken op DroidApp. Deze hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Apps

We hebben op DroidApp deze maand meerdere applicaties behandeld. We hebben hier een selectie gemaakt met de beste apps van april 2020.

Pompmeister

Een applicatie van Nederlandse bodem: Pompmeister. Deze app is niet zoals de naam misschien doet vermoeden onderdeel van Flitsmeister, maar een hobbyproject van een Nederlandse ontwikkelaar. Met de applicatie vind je de goedkoopste tankstations in Nederland of net over de grens in Duitsland. Daarbij kun je ook checken waar je het goedkoopste benzine of diesel kunt tanken langs je route.

Thuisbieb

Via de Thuisbieb app kun je tot en met 10 mei gratis e-books lezen. Je hebt keuze uit 100 boeken, die voor zowel jong als oud bedoeld zijn. Van thrillers tot aan romans en van dagboeken tot aan kinderboeken. Je kunt de boeken offline downloaden voor op je smartphone of tablet en die voor 10 mei lezen. Ideaal voor tijdens de coronacrisis.

Google Duo

Door het coronavirus blijven we zoveel mogelijk binnen. Dat kan er voor zorgen dat we minder contact hebben met onze familie en vrienden. Videobel-app Google Duo kan hier dan uitstekend bij van pas komen. Daarnaast heeft Google een viertal nieuwe functies aangekondigd, waaronder de mogelijkheid om samen een foto te maken, en om een videogesprek met zijn twaalven te doen. Ook kun je de ander een videobericht sturen.

Malwarebytes

Met de Malwarebytes app kun je je smartphone scannen op schadelijke bestanden zoals malware en spyware. De applicatie kan ook een seintje geven als er een verdachte link wordt ontdekt in bijvoorbeeld WhatsApp of een mail; en kan ook voor een euro per maand realtime op de achtergrond draaien.

OLVG Luscci

In april werd de Luscci app uitgebracht voor iedereen in Nederland, de corona check app. Met de applicatie van het OLVG kun je zelf je gezondheid in de gaten houden. Er kan met de app gekeken worden of er een kans is dat je besmet bent met het coronavirus. In dat geval zal er contact opgenomen worden door een medisch specialist om dit met je te bespreken.

WhatsApp

WhatsApp heeft veel ontwikkelingen doorgevoerd deze maand. Populaire berichten kunnen voortaan nog maar maximaal 1x doorgestuurd worden. En er komen drie nieuwe functies in de toekomst bij. Voortaan kun je ook met maximaal 8 personen videobellen. Ook kun je nu speciale Corona-stickers gebruiken die samen met de WHO zijn gemaakt.

DroidApp

De DroidApp App mag natuurlijk ook niet ontbreken op je smartphone. En er is goed nieuws voor degenen met bijvoorbeeld een Huawei P40 Pro of een andere Huawei zonder Google-diensten. Vanaf nu vind je de DroidApp App in de AppGallery van Huawei.

Uiteraard blijft de app ook gewoon beschikbaar in de Google Play Store. Je kunt de Play Store-versie hieronder downloaden. In de AppGallery vind je hem via deze link.