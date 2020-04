Amazon Blink Mini: betaalbare beveiligingscamera komt naar Nederland

Amazon is bekend van de webwinkel, maar heeft zelf ook eigen producten. Nu is de Blink Mini beveiligingscamera aangekondigd; een betaalbare beveiligingscamera die voor een paar tientjes naar Nederland komt.

Amazon Blink Mini

De Amazon Blink Mini moet een alternatief zijn voor de dure beveiligingscamera’s die je nu in de winkel vindt. Voor een paar tientjes kan de camera een oogje in het zeil houden. Voordeel van deze beveiligingscamera is dat het bestanden zowel online als lokaal op kan slaan. Voor het lokaal opslaan kun je de Blink Sync Module 2 gebruiken, die kost 40 euro en laat je middels een USB-stick de beelden van maximaal tien Blink Mini-camera’s bewaren. Deze module komt later naar Nederland.

Kosten

Het online opslaan van beelden, in de cloud, is natuurlijk ook mogelijk. Bij aanschaf van een Amazon Blink Mini krijg je tot 31 maart 2021 gratis het Blink Plus-abonnement. Dit abonnement kost normaal 10,00 euro per maand. Voor 3,00 euro per maand heb je Blink Basic. Daarmee worden net als bij de Plus-vorm video’s dertig dagen bewaard, maar kun je van maximaal 1 camera beelden bewaren. Bij de Plus-vorm krijg je uitgebreidere garantie en 10 procent korting op Blink-apparaten die je via Amazon koopt. Met de eerder genoemde module is geen cloud-abonnement vereist.

App en mogelijkheden

Toegang tot beelden en het ontvangen van notificaties bij bewegingen gaat via de Blink Home Monitor-app. Tevens kan de Blink Mini beelden maken in het donker, heeft het twee richtingen audio en neemt het beelden op in 1080p Full-HD. Dankij tweerichtings-audio kun je gesprekken voeren en live meekijken. De app werkt op toestellen met iOS 10.3 en Android 5.0 en hoger. Het verbinden gaat via WiFi.

De Amazon Blink Mini beveiligingscamera komt in mei 2020 naar Nederland. Je betaalt voor één camera 39,99 euro. Een set met twee camera’s kost 74,99 euro. Je kunt ze direct bestellen bij Amazon.nl.