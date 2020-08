Oral-B iO 9 review: met premium-gevoel (en app) je tanden poetsen

Voor wie denkt dat innovatie niet in de elektrische tandenborstel te vinden is, heeft het mis. Oral-B heeft een nieuwe, slimme tandenborstel uitgebracht die je moet helpen aan een gezond gebit, met hulp van de smartphone. DroidApp test hem in de Oral-B iO 9 review.

Oral-B iO 9 review

Het is weer eens iets anders, een elektrische tandenborstel testen. De reden dat we een review maken van de Oral-B iO 9N is dat deze tandenborstel zijn ware kracht laat zien bij het gebruik van de bijbehorende app. Volgens de fabrikant zorgt de iO-serie voor de beste reiniging ooit met de ‘revolutionaire magnetische iO technologie’. Hiervoor zorgt ook de 3D Tand Tracking die je zo grondig mogelijk helpt te poetsen. Maar is dit allemaal wel zo?

Verkooppakket

Voor een bedrag van maar liefst een kleine 400 euro haal je de Oral-B iO 9N in huis. Naast de tandenborstel zelf, krijg je een bijbehorend opzetborsteltje, een reisetui, een opzetborstel-houder voor op reis en de magnetische lader. Het voordeel van dit type lader is dat je hem gewoon erop zet en niet ergens hoeft in te ‘klikken’. Naar mijn mening maakt dit het ook makkelijker schoon, al kan het zomaar zijn dat je hem sneller omstoot, omdat hij minder stabiel staat.

Over het reisetui; die komt ook goed van pas. Je kunt hem via de meegeleverde adapter ook via deze accessoire opladen, mocht je niet heel de magnetische lader mee willen dragen. Wat ons betreft had Oral-B nog best wat meer opzetborstels mogen meeleveren voor dit geld.

De tandenborstel

Dat je geen tandenborstel in je hand hebt van een euro of 20, dat zie je gelijk terug aan het ontwerp van de iO 9N. Deze ziet er namelijk goed uit, ligt stevig in de hand en is leverbaar in het zwart, wit of roze. Je ziet direct de grote power-knop en de knop eronder waarmee je de poetsstand kunt activeren. Op deze Oral-B iO 9N heb je keuze uit zeven poetsstanden; Daily Clean, Sensitive, Whiten, Gum Care, Intense, Super Sensitive en Tongue Clean. Via de instellingen kun je de kleur van de lichtring aanpassen, of Bluetooth, de taal of reset instellen. De Nederlandse taal is (helaas) niet beschikbaar.

De lichtring kleurt dus je persoonlijke kleur, maar druk je te hard tijdens het tandenpoetsen, dan kleurt hij rood. Zo weet je precies dat je minder druk moet zetten tijdens het poetsen. Na het poetsen zie je op het kleurenscherm precies of je goed hebt gepoetst, gevolgd door het resterende accupercentage. Ook zie je tijdens het poetsen hoeveel tijd je al bezig bent. Na iedere dertig seconden voel je een trilling om door te gaan naar het volgende gebied. Na twee minuten voel je een extra puls, zodat je weet dat de poetsbeurt erop zit. Gebruik je tijdens het tandenpoetsen de app, dan trilt de tandenborstel niet. Op de app komen we later terug.

Opzetborstels

Net als bij een printer, waarbij de aanschaf relatief goedkoop is en het meeste geld in cartridges gaat zitten, is dat ook de kostenpost van de tandenborstel. Helemaal bij deze Oral-B iO 9N. Dit model maakt gebruik van opzetborstels die speciaal ontworpen zijn voor de nieuwe tandenborstel. Deze iO-technologie moet zorgen voor een nog beter poetsresultaat, wat bijvoorbeeld moet leiden tot een beter resultaat voor het verwijderen van tandplak, zo stelt de fabrikant.

Een set met vier borstels kost daardoor zo’n 46,00 euro, terwijl de (bekende) CrossAction borstels ongeveer een tientje kosten per vier. Aangeraden wordt iedere drie maanden van borstel te wisselen. Dat kan zomaar een dure hobby worden.

De app

De slimme tandenborstel kan het best gebruikt worden in combinatie met de Oral-B app. Deze applicatie is al langere tijd beschikbaar, en bespraken we al in de Oral-B Genius 9000 review. Wel is de applicatie voorzien van een nieuw design en wat aanpassingen, zodat dit de functies voor de iO ten goede komt. De applicatie start snel genoeg op en laat je de app en tandenborstel instellen.

Heb je de applicatie reeds gebruikt, dan krijg je op het startscherm te zien wat je poetsscore is. Tevens kun je herinneringen instellen voor de opzetborstel. Via de applicatie kun je tijdens het poetsen met de Oral-B iO 9N zien waar je poetst. Hiervoor is de tandenborstel voorzien van AI-poetsherkenning en 3D-tandtracking. Je kunt ‘live’ meekijken met de gemarkeerde zone. Daar zie je waar je aan het poetsen bent, waar je al klaar bent of waar er nog aandacht nodig is. De puntjes geven aan welke kant van de tand er nog gepoetst moet worden.

In de Oral-B app vind je ook de geschiedenis terug, met je poetsscore, dekkingsinzichten over de afgelopen tijd en meer informatie. Ook kun je bepaalde medailles verdienen tijdens het poetsen. Heb je de app geopend, dan start de timer automatisch als je begint met poetsen.

De praktijk en beoordeling

Met een prijskaartje van zo’n 400 euro verwacht je natuurlijk heel wat met de Oral-B iO 9N. Net als bij de andere geteste tandenborstel poets je langer, vaak langer dan 2 minuten, doordat er meer aandacht gaat naar de verschillende zones. Je krijgt beter inzichtelijk waar je nog beter kunt poetsen. Echter, ik vond dat hij te vaak niet accuraat was. Zo hield ik de borstel in rechterbovenhoek, waarbij de tandenborstel dacht dat ik rechtsonder aan het poetsen was.

Gebruik je de app niet, dan is deze tandenborstel een stuk minder bruikbaar. Je poetssessies worden wel opgeslagen, en je ziet ook je poetsdruk, maar er wordt niet opgeslagen waar je dan te hard hebt gepoetst, of welke gebieden meer aandacht konden krijgen. Dat had wat mij betreft voor deze prijs wel gemogen.

Op een volle accu heb ik tweemaal per dag, gemiddeld twee minuten kunnen poetsen voor een periode van 7 dagen. Hij kan dus ongeveer een week lang mee. Ander iets dat mij opviel; als de lichtring rood begint te knipperen, begin dan maar gelijk met opladen, want daar kan niet nog één poetsbeurt uitgehaald worden.

Positief ben ik dan weer wel over het geluid dat de tandenborstel produceert. Hij is absoluut nadrukkelijk stiller dan de Genius. Daarnaast is het poetsoppervlak groter dan bij de andere borstels. Of ik echt groot verschil merk in de poetskwaliteit, ik vind het lastig te zeggen. De Genius doet zijn werk ook prima, en in de afgelopen jaren heb ik daar geen commentaar op gehad bij de tandarts. Ik vind het persoonlijk veel teveel geld voor een tandenborstel.

Je kunt de Oral-B iO 9N kopen bij: Coolblue, Bol.com en Amazon.