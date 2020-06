10 BBQ apps voor een perfecte barbecue

De warme dagen zitten er aan te komen en dus halen we weer de barbecue uit de schuur. Natuurlijk wil je een goed geslaagde barbecue en heb je geen zin in halfgaar vlees. Daarnaast wil je er ook wat bij drinken. DroidApp zet voor jou de meest handige BBQ apps voor je op een rij, zodat je op alles voorbereid bent.

BBQ apps

Met kerst doen we aan gourmetten, op zomerse dagen zitten we in de tuin met de barbecue. Aangezien de temperatuur en de weersverwachting voor de komende dagen ideaal is om te gaan barbecuen, wil je natuurlijk op alles voorbereid zijn. Hoe lang moet dat ene stuk vlees ook alweer op de grill en wat moeten we allemaal halen bij de supermarkt? DroidApp heeft voor jou een overzicht met handige barbecue apps.

SteakMate

SteakMate is een handige bbq app die je helpt bij het bereiden van je biefstuk, ofwel steak. Je kunt verschillende varianten biefstuk kiezen en daarbij ook aangeven of hij doorbakken moet zijn, welke kookmethode je gebruikt en hoe dik het stuk vlees is. Aan de hand van deze informatie zie je hoelang hij op de grill moet om het gewenste resultaat te bereiken. Je kunt meerdere biefstukken in de wachtrij zetten. De app waarschuwt ook als je het stuk vlees om moet draaien.

Grill and Barbecue Timer

Heb je geen steak op de grill liggen, dan kan de app Grill and Barbecue Timer misschien wel van pas komen. Deze applicatie geeft de baktijden aan voor verschillende soorten vlees. In de app geef je als eerst aan van welk dier het vlees is. Mocht je dit niet helemaal weten, dan biedt de app ook plaatjes zodat je het gemakkelijk kunt herkennen. Vervolgens tik je dat vlees aan, en kun je aangeven hoe gaar je het wilt hebben; waarna de timer gestart kan worden. Deze zal je een seintje geven als je het vlees op de barbecue om moet draaien, of wanneer het klaar is. Je kunt meerdere timers tegelijkertijd laten lopen.

Albert Heijn Appie

De Appie App van supermarktketen Albert Heijn is dan geen barbecue applicatie, maar wel een handige toepassing voor het vinden van aanbiedingen. Daarnaast is de applicatie ook nuttig voor het vinden van recepten. In de Appie App zijn bijna 400 recepten te vinden die je kunt gebruiken bij de BBQ. Niet alleen vlees-recepten zijn hier te vinden, ook voor salades en hapjes kan je in de Appie app terecht. Bij het recept kan je ook de ingrediënten en de bereidingswijze raadplegen.

Jumbo App

Ook de Jumbo app is geen echte barbecue app, maar kan deze ook zeker van pas komen. In deze app vind je naast de aanbiedingen ook diverse recepten. Hoewel het aanbod van BBQ recepten in de Jumbo app minder is dan bij Albert Heijn, vind ik persoonlijk de kwaliteit van de recepten wel beter in de Jumbo app dan in de applicatie van Albert Heijn. Ook vind je diverse vegetarische BBQ recepten en inspiratie voor drankjes, toetjes en salades.

Kitchen Stories

Kitchen Stories is een strak vormgegeven app die je toegang geeft tot een grote database aan recepten en gerechten. Eén van de onderdelen zijn BBQ recepten. Je ziet precies hoeveel tijd je kwijt bent aan het gerecht en wat je er voor nodig hebt. Kitchen Stories is zeker geschikt voor degenen die niks met koken hebben, want alles wordt duidelijk uitgelegd. Daarnaast kan je een kookwekker zetten en meeteenheden omrekenen met de converter.

Grill Recepten

De bbq app Grill Recepten is een applicatie die je ideeën geeft voor het barbecueën. Je vind er verschillende recepten, inclusief de ingrediënten en de bereidingswijze. Onder in beeld krijg je een overzicht te zien met hoeveel calorieën er in het gerecht zitten. In het Grill Book kan je ook gerechten filteren op de tijdsduur en bijvoorbeeld een bepaald ingrediënt. Houd er wel rekening mee dat de applicatie Engelstalig is.

Sauce Recipes

Zoals de naam van deze applicatie al aangeeft vind je in de app Sauce Recipes recepten voor sausjes. Sausen voor bij de barbecue geven het vlees extra smaak en dus komt deze app zeker van pas. Klaar met het maken van sausjes? Deze applicatie geeft ook tips voor marinades, dressings en andere handige ideeën.

Vivino

Als je graag een wijntje drinkt bij de barbecue, dan is de app Vivino een aanrader. De Vivino app hebben we eerder al op DroidApp behandeld en is erg handig als je wilt weten welke wijn je het beste kunt nemen. Je kunt achtergrondinformatie opvragen over de wijn en je kunt een wijnsoort aan favorieten toevoegen zodat je die later snel weer terug kunt vinden.

Untappd

Enige tijd geleden hebben we op DroidApp de app Untappd uitgebreid behandeld. Deze applicatie kan gezien worden als een sociaal netwerk voor degenen die graag een biertje drinken. Je ziet welk bier je vrienden drinken en welke biersoort aangeraden wordt door anderen. Ook kan je gepersonaliseerde bier aanbevelingen krijgen op basis van je smaak en kan je badges verdienen door je status te delen met Untappd. Alles over deze app lees je in onze Untappd review.

Timer

Op iedere telefoon is wel een timer te vinden waarmee je na een aantal minuten een seintje krijgt. Mocht je een handig alternatief zoeken, dan is er de app ‘Timer’. Hiermee kan je maximaal drie timers instellen, handig als het vlees op een andere tijd klaar is. Je krijgt als de tijd is verlopen een seintje en je kunt het tot op de seconde exact afstellen.

Mocht je willen weten wat het weer wordt als je wilt gaan barbecueën, raadpleeg dan onze weer-app test.

Geplaatst op 5 mei 2016, bijgewerkt op 13 juni 2020