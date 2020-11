In 2005 verscheen er een razend populair toestel op de Nederlandse markt; de Samsung D600. Velen zullen het toestel direct herkennen. Deze slider-phone ging als warme broodjes over de toonbank. Wij bespreken hem in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Samsung D600

Op DroidApp hebben we in onze wekelijks terugkerende rubriek eerder al de Samsung D500 besproken; de D600 was de opvolger van dit model. Het was één van de eerste toestellen met een 2 megapixel camera. Met deze 2 megapixel camera hoopte Samsung een succesje te pakken in de markt van telefooncamera’s. Hierbij schaarde het zich direct tussen concurrenten als de Nokia N90 en Sony Ericsson K750i.

Voor die tijd had de Samsung D600 een gelikt ontwerp, ondanks dat hij maar liefst 21,5 millimeter dik was. Het toestel had afgeronde hoeken. Aan de voorzijde van de D600 zat een 2,0 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Onder het scherm waren onder andere de bel- en navigatie-toets geplaatst. Uitgeschoven verschenen daar de numerieke toetsen. Achterop zat niet alleen de camera. Ook een flitser en een klein spiegeltje waren hier te vinden. Zo kon je direct zien of je er goed op stond voor een selfie. Overigens, in die tijd had nog niemand gehoord van het woord ‘selfie’.

Dankzij de TV-Out poort kon je middels een kabel je Samsung D600 aansluiten op de televisie. Op multimediagebied had Samsung sowieso groots uitgepakt. De telefoon bood stereo-speakers om van je muziek te genieten. Opvallend was wel dat de MP3-speler niet op de achtergrond werkte. De Samsung was verder uitgerust met Bluetooth, 72MB geheugen en wat spelletjes. De verwisselbare accu had een capaciteit van 950 mAh.

Samsung bracht de D600 op de markt voor een bedrag rond de 350-400 euro.

Samsung D600 samengevat in 3 punten: