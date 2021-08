Nokia begint met uitrol Android 11 voor Nokia 5.3

De bezitters van de Nokia 5.3 hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het startschot gegeven; de Nokia 5.3 krijgt de update naar Android 11. Gebruikers van het toestel hoeven echter nog niet direct op verversen te blijven drukken. Het kan namelijk nog even duren totdat we de update hier gaan zien.

Android 11 voor Nokia 5.3 onderweg

Er is een grote update onderweg voor de Nokia 5.3. De smartphone van HMD Global loopt hopeloos achter met updates, zo hebben we mogen vernemen van verschillende gebruikers, waaronder Richard. In een eerder vraag-en-antwoord van DroidApp over het wankelende updatebeleid van Nokia beloofde de fabrikant in juli verbetering voor de verschillende smartphones. Voor verschillende toestellen is die er ook gekomen, maar voor sommige toestellen is het nog steeds afwachten.

De Nokia 5.3 wordt eindelijk vanaf nu bijgewerkt met de update naar Android 11. HMD Global heeft bekend gemaakt dat de eerste lichting nu gestart is, waarbij gebruikers in verschillende landen de update in de komende dagen kunnen verwachten. Samen met de beveiligingsupdate van juni 2021. In de eerste lichting zitten vooral Aziatische landen en Zwitserland. Morgen moet de uitrol daarvoor voltooid zijn, waarna op een later moment gestart kan worden met andere uitrollen. Het is niet bekend wanneer Nederland en België aan de beurt zijn, maar hopelijk duurt dat niet lang meer. Android 11 brengt verschillende verbeteringen, waaronder verbeterde permissies, vernieuwde meldingen en mediaspeler en chatbubbels.