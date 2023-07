Motorola Edge 30 Ultra krijgt Android 13; juni-update voor Nokia 5.3

Nieuwe updates worden voor de start van het weekend uitgerold naar twee smartphones. Motorola is (eindelijk) gestart met het updaten van de Motorola Edge 30 Ultra naar Android 13, en ook voor de Nokia 5.3 staat een update klaar.

Edge 30 Ultra krijgt Android 13

De gebruikers van de Motorola Edge 30 Ultra krijgen vanaf nu de update aangeboden naar Android 13. De op dit moment meest recente Android-versie liet voor het toestel erg lang op zich wachten, maar nu melden de eerste gebruikers zich dat ze de update kunnen downloaden. Overigens is het goed om te weten dat de update gefaseerd uitgerold wordt, waardoor nog niet direct iedereen de update terugziet op zijn of haar smartphone.

Met Android 13 kun je profiteren van verschillende nieuwe opties en mogelijkheden. Je kunt desgewenst per app een andere taal instellen. Dus stel je wilt WhatsApp in het Zweeds, dan is die mogelijkheid er nu. Verder zijn je nieuwe privacy- en beveiligingsmaatregelen doorgevoerd en is er de nieuwe mediaspeler widget bij de snelle instellingen. Tevens heb je nog meer kleuropties in Material You en zijn er verschillende andere verbeteringen.

Nokia 5.3

Een toestel waarvoor ook een update klaarstaat is de Nokia 5.3. Theo laat ons weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt beveiligingsupdate juni 2023. Hiermee worden er weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt.

Je kunt de update downloaden vanuit de melding die je krijgt als de update beschikbaar is. Je kunt via het menu met instellingen ook handmatig controleren op updates.

