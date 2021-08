Nokia 3.4 ontvangt update naar Android 11

Vorig jaar september was daar de aankondiging van de Nokia 3.4. Nu bijna een jaar later is het tijd voor de nieuwe Android-versie. Android 11 wordt uitgerold voor de smartphone.

Nokia 3.4 krijgt Android 11

De Nokia 3.4 was één van de smartphones die nog in de wachtrij stond om geüpdatet te worden naar Android 11. Gebruikers hebben er lang op moeten wachten, want de update werd eigenlijk veel eerder al verwacht. In oktober 2020 beloofde Nokia de update voor het eerste kwartaal van 2021, in mei dit jaar werd dat uitgesteld naar Q2 2021. We zitten inmiddels in het derde kwartaal en daar is de update.

Nokia rolt de Android 11 update voor de Nokia 3.4 gefaseerd uit. Dit betekent dat hij niet direct overal gedownload kan worden. Er is wel goed nieuws; want onder andere Nederland, België en verschillende andere Europese landen zoals Luxemburg, Frankrijk en Duitsland behoren tot de eerste 39 landen waarin de update als eerst aangeboden wordt.

Dankzij de update naar Android 11 kun je profiteren van verschillende nieuwe functies. Denk hierbij aan nieuwe privacy-instellingen voor machtigingen, verbeterde meldingen en mediaspeler, maar ook chat-bubbels. Wanneer de update voor je Nokia 3.4 beschikbaar is, krijg je hiervan een notificatie.