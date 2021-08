Nokia Frankrijk deelt vroegtijdig video van nieuwe Nokia G50

De stroom met nieuws over de nieuwe Nokia G50 gaat in de laatste dagen in een flinke versnelling. Nu heeft de Franse afdeling van de fabrikant, per ongeluk, een video gedeeld. In deze video is het design van de Nokia G50 te zien.

Nokia G50 in video

Gisteren hadden we al nieuws over de Nokia G50 en vandaag is er opnieuw het één en ander te melden over de smartphone. Nokia Frankrijk heeft vroegtijdig een video online gedeeld waarin we de nieuwste smartphone van HMD Global te zien krijgen. De video is gedeeld op Instagram en kort erna door de fabrikant verwijderd; maar zoals dat gaat in het internet, het heeft zijn sporen nagelaten.

We zien dus het ontwerp van de nieuwe Nokia G50. Hieruit wordt duidelijk dat de smartphone een drippel-notch krijgt waarin de front-camera is te vinden. Verder is de cameramodule herkenbaar Nokia, met een cirkelvorm met daarin drie lenzen. De Nokia G50 wordt mogelijk de goedkoopste 5G-smartphone van Nokia. Dit wordt duidelijk bij het zien van de specs die eerder op zijn gedoken; een Snapdragon 480 chipset en een 6,38 inch LCD-scherm met een HD+ resolutie.

De video die gepubliceerd is, is hieronder te bekijken. Het feit dat de video nu is opgedoken, doet het vermoeden wekken dat we niet lang meer hoeven wachten op de Nokia G50.