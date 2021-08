Evleaks deelt namen van vier nieuwe Nokia-modellen

Nokia zal in de toekomst met nog meer toestellen op de markt komen. De fabrikant heeft twee modellen in de G-serie gepland staan, een nieuw model in de X-serie en een model in de T-serie. Wat kunnen we precies verwachten?

Nokia met nieuwe smartphones

HMD Global heeft het portfolio van smartphones met de merknaam Nokia al flink uitgebreid in de afgelopen tijd. Onlangs was daar de aankondiging van de nieuwe G- en X-serie. De smartphones in deze lijnen hebben elk een eigen key-feature en moeten zo duidelijker te onderscheiden zijn. Er lijken in de pijpleiding nu nog meer toestellen onderweg te zijn.

Upcoming devices from HMD Global:

– Nokia T20 “Riddler”

– Nokia G50 “Punisher”

– Nokia G300 “Aoki”

– Nokia X100 “Deadmau5” — Evan (@evleaks) August 2, 2021

Evan Blass heeft informatie gedeeld over aankomende toestellen van de van oorsprong Finse fabrikant. Het gaat hierbij om twee toestellen uit de G-serie, een model in de T-serie en een nieuwe smartphone uit de G-reeks. De vermoedens zijn dat de modellen met drie cijfers, zoals de G300 en de X100 een nieuwe reeks zijn. Hierbij ligt het voor de hand dat de X100 een high-end toestel wordt. De Nokia T20 waarover wordt gesproken, is naar verwachting de Nokia T20 tablet waarover eerder informatie opgedoken is.

Het is nog niet duidelijk wanneer we de nieuwe modellen kunnen verwachten. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

