Oude tijden herleven: Nokia 6310 (2021) aangekondigd; ook Nokia C30 officieel

We zagen eerder vandaag de robuuste Nokia XR20. Het bedrijf heeft twee andere toestellen ook nog aangekondigd. We zien een herboren model van de 6310, in de vorm van de Nokia 6310 (2021) en zien we ook de Nokia C30.

Nokia 6310 (2021)

Nokia brengt met regelmaat nieuwe toestellen uit, die we kennen van vroeger. Het merk heeft vandaag niet alleen de robuuste Nokia XR20 met vier jaar lang updates, maar ook twee andere modellen. Allereerst is er de Nokia 6310 (2021), waarvan het originele model twintig jaar geleden uitgebracht. Het model is voorzien van het Series 30+ besturingssysteem. We zien verder een herkenbaar Nokia-ontwerp zonder bijzonderheden. Er is 2G-ondersteuning, 2,8 inch licht gebogen scherm, Unisoc 6531F chipset, 8MB aan werkgeheugen en 16MB opslagruimte. De 1150 mAh accu is verwisselbaar.

Nokia C30

Nokia heeft ook de Nokia C30 aangekondigd, welke dus deel uitmaakt van de C-serie. Het zijn Android Go-toestellen, waarbij de Nokia C30 op Android 11 Go draait. Dit is een aangepaste versie van Android, welke aangepast is op de hardware van de telefoon met wat meer uitgeklede apps. De Nokia C30 is voorzien van een gigantische accucapaciteit van 6000 mAh. Het opladen gaat met 10W wel een tijdje duren. De smartphone heeft verder een 6,82 inch HD+ beeldscherm en een Unisoc SC9863A octa-core chipset. Verder is er een dual-camera met 13MP hoofdcamera en 2MP dieptesensor.

Beschikbaarheid

De fabrikant lijkt geen heil te zien voor deze toestellen in Nederland. HMD Global heeft besloten deze twee modellen niet uit te brengen in Nederland en België.