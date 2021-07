‘HMD Global werkt aan eigen tablet; Nokia T20’

Nokia komt mogelijk binnenkort met een eigen tablet op de markt. Jaren geleden was er al een Nokia-tablet, maar nu moet het allemaal serieuzer aangepakt worden. Er wordt gesproken over de Nokia T20.

Nokia T20 is onderweg

Het lijkt erop dat HMD Global werkt aan een eigen tablet onder de merknaam Nokia. Een Britse webwinkel heeft enkele details online gezet waaruit verschillende specificaties naar voren komen van het nieuwe model. Jaren geleden was daar de aankondiging van de Nokia N1 tablet met Android Lollipop; in 2016 kwamen de berichten naar boven van de Nokia D1C tablet. Van die laatste tablet hebben we eigenlijk niets meer vernomen.

De Nokia N1 uit 2014

Dankzij de webwinkel en een Russische certificatie van het nieuwe apparaat, komen we het één en ander te weten over de tablet van de voormalig Finse fabrikant. Het model zou de naam Nokia T20 krijgen en een 10,36 inch beeldscherm krijgen. Er komt een WiFi- en een 4G-variant. Het model zou voorzien zijn van in ieder geval 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Hiermee wordt duidelijk dat de tablets in het goedkopere middensegment aangeboden zullen worden.

De WiFi-variant is geprijsd op omgerekend 225 euro; de 4G-versie moet verschijnen voor een bedrag van omgerekend 250 euro. In ieder geval de kleur blauw staat genoteerd, het is niet duidelijk of er nog andere kleuren worden toegevoegd aan het kleurenpalet. Ook is niet bekend wanneer HMD Global het nieuwe model officieel gaat presenteren. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je op de hoogte.