Nieuwe informatie duikt op over Nokia G50, dankzij retailer

Er is nieuwe informatie over een tot nu toe nog vrij onbekende smartphone van HMD Global. De fabrikant heeft nu plannen op tafel liggen voor de Nokia G50, waarover we nu meer te weten komen.

Nokia G50 in het nieuws

HMD Global kwam eerder dit jaar met de nieuwe X- en G-serie. Bij de G-serie hebben we nu twee toestellen in het assortiment; de Nokia G10 en de Nokia G20. Binnenkort komt er een nieuw model bij; de Nokia G50. Eerder werd de naam hiervan al gedeeld door Evan Blass, nu krijgen we meer informatie.

Nokia G20

De informatie die we nu krijgen over de Nokia G50, komt van een Russische retailer. De smartphone zal voorzien zijn van een Snapdragon 480 chipset van Qualcomm, inclusief ondersteuning voor het 5G-netwerk. De Nokia G50 zou een 6,38 inch HD+ beeldscherm krijgen en een quad-camera. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdlens, aangevuld door een 5 megapixel groothoeklens, 2MP macro en 2MP dieptelens. Ook zou er een 16MP front-camera op het toestel te vinden zijn.

De Russische winkel heeft het over een 128GB aan interne opslagruimte en 4GB aan werkgeheugen. De smartphone zou uitgebracht worden in de kleuren zand en blauw. De prijs van de smartphone zou uitkomen op omgerekend 250-300 euro. Of de informatie klopt is nog even afwachten. Het is niet bekend wanneer Nokia de nieuwe telefoon presenteert.