Nokia plant aankondiging op 6 oktober: dit kunnen we verwachten

Goed nieuws is er voor degenen die met smart wachten op een nieuw toestel van Nokia. HMD Global heeft een nieuwe aankondiging gepland staan voor volgende maand.

Nokia aankondiging op 6 oktober

Op woensdag 6 oktober is er een nieuwe aankondiging van HMD Global. De van oorsprong Finse fabrikant laat weten dat het op die dag een ‘nieuw familielid’ zal presenteren. De aankondiging wordt gedaan met de tekst ‘Our family keeps growing. Coming 6.10.21‘, samen met een foto.

We zien op de foto verschillende toestellen uit het portfolio van de fabrikant, waaronder de Nokia X20 en de laatst aangekondigde telefoon; de Nokia XR20. Deze smartphones krijgen dus een broer erbij. Alle signalen die we in de afgelopen tijd hebben binnen zien komen, wijzen naar de komst van de Nokia G50. Deze smartphone is al vaak uitgelekt in foto’s, maar ook de specs zijn al naar buiten gekomen.

Als we kijken naar de foto lijkt er één toestel aangekondigd te worden, dus we verwachten verder geen groot nieuws. Uiteraard houdt DroidApp je uitgebreid op de hoogte van het nieuws.