Nokia bevestigt: nieuwe Android-tablet op 6 oktober

Nokia heeft op 6 oktober een aankondiging gepland staan. Duidelijk wordt nu dat de fabrikant op deze dag een nieuwe tablet zal presenteren.

Nokia met eigen tablet

Eerder werd al bekend dat HMD Global op 6 oktober een persconferentie geeft voor de aankondiging van een nieuw Nokia product. Door alle geruchten werd er eigenlijk vanuit gegaan dat de fabrikant hier de Nokia G50 zou tonen, maar die werd vorige week al aangekondigd. Toen rees de vraag; wat kunnen we dan verwachten?

In een teaser in aanloop naar het event wordt dit vrij duidelijk. Nokia zal hier met een eigen tablet komen. Dit is niet de eerste tablet met Android. In 2014 bracht Microsoft in samenwerking met Foxconn de Nokia N1 uit. Deze aluminium tablet had een 8 inch beeldscherm en draaide op Android Lollipop. Verder was het één van de eerste apparaten met een USB-C aansluiting. In 2016 bracht het merk nog de Nokia X uit, welke ook voorzien waren van Android.

Over deze tablet is eigenlijk niets bekend. Zo ontbreekt informatie over de naam voor het apparaat. Eerder ging wel de naam Nokia T20 rond in het geruchtencircuit, waarbij de ‘T’ uiteraard staat voor tablet. In de teaser heeft het merk het over “Everything you’d expect from a Nokia phone in a tablet. Coming 6.10.21”. Meer details zullen we dus volgende maand te horen krijgen. DroidApp houd je hiervan natuurlijk op de hoogte!

Zie jij een tablet van Nokia wel zitten, of laat je hem aan je voorbij gaan? We horen het graag! Laat een reactie achter onder dit bericht.

Everything you’d expect from a Nokia phone in a tablet.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/uTssAURMMQ — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 27, 2021

De foto bovenaan het artikel toont de Nokia N1 uit 2014