‘Samsung lijkt vast te houden aan traag snelladen bij Galaxy S23’

Samsung heeft de Galaxy S23 langs gestuurd bij een keuringsinstantie, en daardoor komen we meer informatie te weten. Snelladen lijkt bij Samsung nog altijd niet zo snel te worden als bij andere fabrikanten, zo komt naar voren bij de informatie.

Snelladen bij Galaxy S23

De nieuwe Samsung Galaxy S23 wordt begin volgend jaar verwacht. Er is al her en daar wat informatie opgedoken over de nieuwe smartphone, en dat is ook nu het geval. Het nieuwe vlaggenschip van Samsung zal naar alle waarschijnlijkheid weer bestaan uit drie modellen met de Galaxy S23, de S23+ en de S23 Ultra. Duidelijk is al dat het merk veranderingen lijkt door te voeren in de camera, met onder andere de keuze voor een 200 megapixel hoofdcamera. Een functie die we bijvoorbeeld ook al zagen bij Motorola, bij de Edge 30 Ultra.

De Galaxy S22

Een bron die vaker informatie deelt over Samsung, heeft nu nieuws over het opladen van de Galaxy S23. Samsung zou blijven vasthouden aan snelladen, maar heeft daar duidelijk een eigen idee bij. Je Galaxy S22 kan nu opgeladen worden met een kracht van 25W, de S22+ en S22 Ultra ook met 45W. Wel zelf nog even de lader aanschaffen. Daarbij is ook bijvoorbeeld de dure vouwbare Galaxy Z Fold 4 ook beperkt tot het opladen met 25W. Deze laadsnelheid, 25W, zouden we volgens de berichten ook terug gaan zien bij de Galaxy S23. Dit betekent, geen hoge laadsnelheden voor het nieuwe high-end toestel van de fabrikant.

Het is opvallend dat Samsung vast blijft houden aan deze laadsnelheid. Zo heeft Motorola de ook al eerder genoemde Edge 30 Ultra voorzien van 125W snelladen en zien we dit ook terug bij de OnePlus 10T.

The Galaxy S23 has passed the network certification and still uses the basic specifications of 25w. Almost the slowest charging in the mobile phone industry. pic.twitter.com/Vg4py8dNQT — Ice universe (@UniverseIce) September 23, 2022

