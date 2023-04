Google Now Playing wordt uitgebreid met toffe statistieken

Google bereidt verbeteringen voor, voor de Now Playing-functionaliteit. Hierbij wordt gewerkt aan statistieken, waarmee je direct ziet welke muziek het meest beluisterd wordt. Het kan gezien worden als een alternatief voor bijvoorbeeld Spotify Wrapped.

Google Now Playing wordt uitgebreid

We zien fijne verbeteringen voor de tool Google Now Playing. Met de dienst van Google kun je precies zien welke muziek je hebt beluisterd. Het is een onderdeel van de Google Assistent en is een alternatief voor een dienst als bijvoorbeeld Shazam. Op de achtergrond houdt de toepassing bij welke muziek er is gehoord, waarna het op het toestel wordt opgeslagen.

De functionaliteit wordt nu verder uitgebreid, zo ontdekten de collega’s van 9to5Google. Er komt een overzicht aan met een samenvatting. Hierin kun je gerelateerde statistieken terugvinden. Zo zie je in één oogopslag hoeveel nummers, van hoeveel artiesten in de afgelopen tijd zijn herkend en in welk genre dit was. Daarbij zie je statistieken met het meest gehoorde nummer, de meest afgespeelde artiesten en vergelijkbare informatie.

Het lijkt erop dat de samenvatting van Google Now Playing als eerst uitgerold gaat worden voor de Pixel-devices. Mogelijk gebeurt dit met een nieuwe Feature Drop.