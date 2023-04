Fairphone 3 en 3+ voorzien van update naar Android 13

De update naar Android 13 wordt uitgerold voor de Fairphone 3 en de Fairphone 3+. Beide toestellen werden vorig jaar nog voorzien van de update naar Android 11, maar dat is geen probleem voor deze update.

Fairphone 3 en 3+ met Android 13

De grootse update naar Android 13 wordt uitgerold naar twee smartphones van de Nederlandse fabrikant Fairphone. Het merk rolt de nieuwe versie uit voor de Fairphone 3 en de Fairphone 3+. Het eerstgenoemde model verscheen in 2019 op de markt, een jaar later volgde de 3+.

In mei vorig jaar bracht het merk de update naar Android 11 uit. Dat de toestellen nog op Android 11 draaien maakt volgens het merk niet uit; je kunt gewoon direct naar Android 13 updaten. Met Android 13 krijg je verschillende verbeteringen aangereikt. Denk aan meer privacy-opties en mogelijkheden, meer personaliseer-opties voor Material You.

Fairphone staat bekend om de lange ondersteuning voor oudere toestellen. Het gevolg bij de 3 en 3+ was dat de chipsetfabrikant niet meer de ondersteuning bood voor de smartphones, dus moest Fairphone het over een andere boeg gooien. Dat resulteert nu in de update naar Android 13, die vanaf nu verspreid wordt voor de twee smartphones. Het merk belooft nog software-ondersteuning tot ten minste augustus 2024 voor de twee toestellen.

Agnes Crepet, Head of Software Longevity bij Fairphone geeft de volgende reactie;