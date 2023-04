Android Update Bulletin week 15: deze toestellen kregen updates

DroidApp zet iedere week op een rijtje welke smartphones in de afgelopen dagen zijn bijgewerkt met een update. Dit zijn smartphones, maar bijvoorbeeld ook tablets en andere gerelateerde apparaten. Dit is het overzicht van week 15 van 2023.

Android updates in week 15

In de afgelopen week zijn weer de nodige updates uitgerold voor Android. Met dank aan de vele tips van onze lezers, kunnen we wekelijks een goed overzicht met je delen, waarbij we op een rijtje zetten welke toestellen bijgewerkt zijn met een update. Dit kan bijvoorbeeld een beveiligingsupdate zijn, maar ook een update met verbeteringen of een Android-update.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate maart

Nokia T20: beveiligingsupdate maart

Nokia XR20: beveiligingsupdate maart

Samsung