Android Update Bulletin week 14: deze toestellen kregen updates

De afgelopen zeven dagen stonden weer in het teken van een hoop updates. Fabrikanten hebben de eerste volledige week van april aangegrepen om flink wat updates te verspreiden. De updates van week 14 hebben we op een rijtje gezet.

Android updates in week 14

We hebben de afgelopen zeven dagen weer genoeg updates voorbij zien komen. Toestellen en tablets hebben van verschillende fabrikanten een nieuwe update aangeboden gekregen. Deze week werd ook bekend dat er gestopt wordt met updates voor de Galaxy A50 en de drie toestellen uit de Galaxy S10-serie. Verder verscheen de beveiligingsupdate van april en werden de nodige toestellen voorzien van verbeteringen en nieuwe functies. De Android-devices die in week 14 van 2023 een nieuwe versie kregen, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Nokia

Nokia G50: beveiligingsupdate maart

Nokia X20: beveiligingsupdate maart

OnePlus

OnePlus 11: A.09 update vol verbeteringen

Samsung

Xiaomi