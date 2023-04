Samsung stopt met updates voor Galaxy A50 en S10-serie

Samsung stopt met de verspreiding van updates voor vier toestellen die eerder zijn uitgebracht door de fabrikant. Het gaat om de Galaxy A50 en drie toestellen uit de Galaxy S10-serie.

Einde updates voor S10 en A50

Samsung bracht in februari 2019 de Galaxy S10-serie uit. Deze serie bestond toen uit de Samsung Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e. De drie smartphones zijn in de afgelopen vier jaar steeds uitstekend bijgehouden met updates; maar daar komt nu wel een eind aan. Samsung laat via haar updateschema weten dat er in principe geen updates meer verspreid worden voor de Galaxy S10, Galaxy S10+ en Galaxy S10e.

De verandering geldt niet voor de Samsung Galaxy S10 Lite. Dat toestel verscheen een paar maanden later op de markt, dus die krijgt nog even updates van de Koreaanse fabrikant. Daarnaast heeft Samsung met eerdere toestellen al laten zien dat het niet altijd over en uit is met updates als deze officieel niet meer worden bijgewerkt. Zo kan de fabrikant altijd nog kwetsbaarheden en dergelijke aanpakken met een nieuwe update.

Samsung Galaxy A50

Iets later in de maand februari van het jaar 2019 verscheen ook de Samsung Galaxy A50 op de markt. Samsung laat weten dat ook voor dat toestel het officieel klaar is met updates. Ook dit toestel is in de afgelopen jaar trouw bijgehouden met updates door Samsung.

Het kan dus zijn dat er in de komende tijd nog een kleine update aangereikt wordt voor de toestellen, maar in principe is het klaar. Krijg je een update binnen op je smartphone. Laat het ons zeker weten, graag met een screenshot, via een mailtje naar redactie at droidapp.nl.

