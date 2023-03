Samsung Galaxy A33 krijgt One UI 5.1, Galaxy S10-serie met maart-update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar verschillende modellen van Samsung. Het gaat om een update voor de toestellen uit de Galaxy S10-serie en de One UI 5.1 update voor de Galaxy A33.

Updates bij Samsung

Samsung heeft voor een aantal toestellen een nieuwe update klaargezet. Allereerst is het de beurt aan de Samsung Galaxy A33. Waar in de afgelopen tijd al verschillende toestellen bijgewerkt werden met een update naar One UI 5.1, is het nu de beurt aan de Galaxy A33.

De smartphone krijgt hiermee een hoop nieuwe functies en mogelijkheden. Denk aan een gedeelde galerij met je vrienden of familie, verbeteringen bij het maken van selfies en vernieuwingen voor de weer-widget en de Samsung Internet browser. Samsung heeft ook verbeteringen doorgevoerd in de routines en kun je samenwerken in de Samsung Notes app met andere gebruikers. Samen met de update naar One UI 5.1 heeft Samsung ook de februari-patch toegevoegd.

Galaxy S10-serie

Samsung rolt ook updates uit voor de drie modellen in de Galaxy S10-serie. De Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ en de Galaxy S10e krijgen alle drie de beveiligingsupdate van maart aangereikt, zo laten verschillende lezers aan DroidApp weten. Met de maart-update worden tientallen kwetsbaarheden vanuit Google, maar ook vanuit Samsung gefixt.

Vier jaar geleden werd de Galaxy S10-serie uitgebracht. Toen kwam ook het nieuws dat het toestel voor een periode van vier jaar bijgewerkt zou worden met updates. Het zou goed kunnen zijn dat hiermee ook de laatste update wordt aangereikt aan de drie modellen. Voor de Galaxy S10 Lite geldt dit nog niet; die telefoon verscheen later dan de drie modellen uit de S10-serie.

Of dit inderdaad de laatste update is voor de S10-serie, dat zal de toekomst uit moeten wijzen.

