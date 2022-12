Samsung rolt Android 13 uit voor Galaxy S10 Lite

Een nieuwe update wordt aangereikt aan de Samsung Galaxy S10 Lite. De smartphone van de Koreaanse fabrikant ontvangt de update naar Android 13, samen met One UI 5.

Android 13 voor S10 Lite

De volgende smartphone is aan de beurt om de update te ontvangen naar Android 13. In de afgelopen tijd hebben een hoop toestellen van de fabrikant de update gekregen naar Android 13. Nu is het de beurt aan de Samsung Galaxy S10 Lite, zo laat Ronny ons weten. Samen met de update wordt het toestel voorzien van Samsung’s nieuwe skin; One UI 5. Deze nieuwe skin brengt samen met Android 13 een hoop nieuwe features en verbeteringen naar de smartphone. We zien dat de smartphone geen nieuwe beveiligingsupdate krijgt, die blijft staan op die van november.

Dankzij de update naar de nieuwe versie, krijg je een reeks nieuwe functies en verbeteringen voorgeschoteld. Dit betekent een nieuw overzicht met privacy- en beveiligingsinstellingen, de mogelijkheid om per app in te stellen in welke taal je deze wilt gebruiken en er is de slimme suggesties-widget. Daarnaast heb je na de update de mogelijkheid om meer kleuren te kiezen in de interface, dankzij uitbreidingen voor Kleurenpalet. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S10 Lite. Als je de update kunt downloaden, krijg je de melding hiervan binnen.