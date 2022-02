Samsung levert februari-patch voor Galaxy S10 Lite

De Samsung Galaxy S10 Lite wordt door de fabrikant voorzien van een nieuwe beveiligingsupdate. De telefoon wordt bijgewerkt met de nieuwe februari-patch.

Galaxy S10 Lite: februari-patch

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy S10 Lite. Luc laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone geüpdatet wordt met een nieuwe security-patch. Het is beveiligingsupdate februari 2022. Dit is de meest recent uitgebrachte beveiligingsupdate die beschikbaar is voor Android. Bovenop de patches vanuit Google zelf, heeft Samsung zelf ook de nodige fixes klaargezet.

De changelog meldt verder geen nieuwe functionaliteit of grote veranderingen. Het kan altijd zijn dat de fabrikant nog systeemverbeteringen doorvoert. De update heeft een grootte van 183MB en wordt vanaf nu uitgerold naar de Galaxy S10 Lite. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.