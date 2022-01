Samsung Galaxy S10 Lite: update naar Android 12 is er

Eerder deze week verscheen voor de Samsung Galaxy S10-serie de update naar Android 12. Nu is het ook de beurt aan de Samsung Galaxy S10 Lite, die de update naar de nieuwste Android-versie krijgt.

Galaxy S10 Lite: update naar Android 12

Samsung heeft deze maand goed de smaak te pakken met het uitrollen van de update naar Android 12. In de afgelopen tijd verscheen deze update al voor een hoop toestellen. De volgende in de rij is de Samsung Galaxy S10 Lite, zo laat Luc aan DroidApp weten. Zijn toestel heeft de nieuwste Android-update gekregen.

Het is een flinke update van ruim 2GB waarbij ook One UI 4 meegeleverd wordt, samen met beveiligingsupdate december 2021. Dankzij Android 12 krijg je de interfacekleuren in de kleuren van de achtergrond. Verder is er het privacydashboard met meer instellingen die je aan kunt passen. De nieuwe functies die Android 12 met zich meebrengt op de S10, kun je terecht in dit artikel.