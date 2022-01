Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e krijgen Android 12 en One UI 4 in Nederland

In Nederland en België is Samsung definitief gestart met het uitrollen van de update naar Android 12 voor de Galaxy S10-serie. Dit betekent dat het drietal, bestaande uit de Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de S10e, bijgewerkt wordt naar de nieuwste Android-versie met One UI 4.

Galaxy S10: Android 12

De Android 12 update verscheen eind december al voor de eerste modellen uit de Galaxy S10-serie. Bij enkele gebruikers verscheen deze ook in Nederland en België. Dit was echter niet de officiële uitrol, maar ging het om toestellen die door de (web-)winkel uit het buitenland zijn gehaald. Dankzij een tip van Frank kunnen we je mededelen dat Samsung nu de updatemachine heeft aangeslingerd voor de Galaxy S10-serie in ons land.

Alle drie de S10-modellen kunnen vanaf nu de update naar Android 12 downloaden. Hij staat klaar voor de Samsung Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e. Het is een lange changelog van de update, want niet alleen is er de nieuwe Android-versie; Samsung levert ook de nieuwe One UI 4 skin. De interfacekleuren kunnen zich aanpassen op basis van de ingestelde achtergrond. Verder is het privacydashboard waarin je bijvoorbeeld kunt instellen dat apps niet je exacte locatie te zien krijgen, maar er een schatting van. Verder zien we klembordbeveiliging, indicatoren voor als de camera of microfoon gebruikt wordt en zijn er nieuwe functies voor het Samsung-toetsenbord. Samsung heeft ook de widgets aangepakt en ditzelfde geldt voor de camera-app, de galerij en vele andere zaken.

De update kun je vanaf nu downloaden voor de Samsung Galaxy S10, de S10+ en de S10e.

