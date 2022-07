Samsung rolt Android 12 uit voor Galaxy A12, juli-update voor A33 en S10e

Verschillende toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Dit resulteert in de Android 12 update voor de Galaxy A12, en twee toestellen die een nieuwe beveiligingsupdate binnen zien rollen.

Android 12 voor Galaxy A12

De Samsung Galaxy A12 kwam op de markt met Android 10 en nu is het tijd voor de tweede grote Android-update voor het toestel uit het betaalbare segment. Samsung rolt namelijk voor de Galaxy A12 de update uit naar Android 12. Dankzij de update worden nieuwe functies toegevoegd, zoals de Material You-skin, Kleurenpalet waarbij de interfacekleuren worden afgestemd op de achtergrond en nieuwe privacy-opties. Verder zien we de nieuwe versie van One UI en is er beveiligingsupdate juni, zo laat Marieke ons weten.

Galaxy A33 en S10e

Twee andere smartphones die door Samsung in ons land bijgewerkt worden met een nieuwe update zijn de Galaxy A33 en de Galaxy S10e. Beide modellen worden bijgewerkt met de nieuwste beveiligingspatch die breed beschikbaar is; beveiligingsupdate juli 2022. Bovenop de patches van Google heeft Samsung ook eigen patches toegevoegd aan deze update. Samsung belooft ook stabiliteitsverbeteringen voor de Galaxy A33, al treedt daarbij niet in detail wat dit precies inhoudt. Is de update beschikbaar voor jouw smartphone, dan krijg je hiervan een melding op je toestel.

