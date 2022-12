Samsung Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite en Xcover 5 krijgen Android 13; Galaxy S10-serie met camera-verbeteringen

Nieuwe updates worden uitgerold door Samsung. Gebruikers zien op hun Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite en Xcover 5 de update naar Android 13 binnenrollen. Daarbij is er voor de drie smartphones uit de Samsung Galaxy S10-serie een andere update beschikbaar.

Android 13 voor S10 Lite, Note 10 Lite en Xcover 5

We schreven vrijdagochtend al over Android 13 voor de Galaxy A22. Er zijn echter meer smartphones die nu worden bijgewerkt met een update naar Android 13. Samsung rolt de update naar de nieuwste Android-versie uit voor de Galaxy S10 Lite, de Galaxy Xcover 5 en de Galaxy Note 10 Lite. De drie smartphones ontvangen niet alleen Android 13, maar komen ook op de markt met One UI 5. Dankzij de update kun je meer opties kiezen uit het kleurenpalet, heb je meer privacy-instellingen en kun je per app instellen in welke taal je deze wilt gebruiken. Daarbij zijn er enkele beveiligingsverbeteringen doorgevoerd en vind je kleine veranderingen terug in de interface, zoals in de camera-app en is er de handige slimme widget.

Galaxy S10-serie met update

Een nieuwe update staat ook klaar voor de Samsung Galaxy S10-serie, zo wordt gemeld aan DroidApp. De update brengt voornamelijk verbeteringen voor de camera, met name wat betreft de stabiliteit. Verder moet de stabiliteit en betrouwbaarheid van het apparaat verbeterd zijn, net als de apparaatbeveiliging; waarbij gedoeld wordt op de beveiligingsupdate. Die staat namelijk op die van oktober. In sommige regio’s werd deze update eerder al uitgerold voor de S10-serie.

