Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e ontvangt oktober-update; met betere camera

Voor de bezitters van de Samsung Galaxy S10-serie staat er een verrassing klaar voor hun smartphone. Samsung rolt voor de vier jaar oude smartphones een nieuwe stabiliteitsupdate uit. Deze brengt onder andere verbeteringen voor de camera van de smartphones.

Update voor Galaxy S10-serie

Samsung heeft in Nederland en België een update klaargezet voor de toestellen uit de Galaxy S10-serie. De drie modellen worden alle drie bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Echter is dat niet het enige, aangezien er ook verschillende optimalisaties en verbeteringen worden verspreid naar de Samsung Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e.

Dat de toestellen inmiddels bijna vier jaar oud zijn, weerhoudt Samsung er niet van om de toestellen uit 2019 nog van updates te voorzien. Zoals gezegd is er in ieder geval een nieuwe beveiligingsupdate; dit is beveiligingsupdate oktober 2022, zo laten verschillende lezers, waaronder Gerard en Pieter aan ons weten. Uit de changelog blijkt dat het een update is van bijna 1,1GB en dat deze nog meer verbeteringen brengt. Samsung belooft namelijk dat de stabiliteit van de camera met de update is verbeterd. Verder zijn er stabiliteitsverbeteringen in de Bluetooth-verbinding doorgevoerd en geldt dit ook voor de hele stabiliteit van het toestel.

Wanneer je de update kunt downloaden voor de Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e, krijg je hier een melding van op je smartphone. Eventueel kun je ook handmatig controleren op updates via het menu met instellingen.

