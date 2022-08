Samsung Galaxy S10e, Note 10, A7 (2018), S5 Neo en Tab A 10.1 krijgen update

Samsung heeft de updatesluizen ruim opengezet voor een hoop toestellen. We krijgen berichten van verschillende toestellen die geüpdatet worden met de nodige verbeteringen, waaronder ook verschillende oudere smartphones. De details zetten we op een rijtje.

Updates bij Samsung

Iedere maand rollen er verschillende updates uit de fabriek van Samsung. Dat is nu ook het geval, waarbij Samsung vooral voor een reeks eerder uitgebrachte toestellen de updates uitrolt. We zagen vorige week al dat er updates verschenen voor de Galaxy S8 en S7-serie, zo kon je lezen in het Android Update Bulletin van week 33. Nu is het dus tijd voor een volgende lichting updates.

Allereerst is er de Samsung Galaxy S10e; die telefoon wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate augustus; een update die nog niet voor de S10 en S10+ uitgerold wordt. Die twee toestellen werden eerder deze maand nog voorzien van de juli-update. Een vergelijkbare update is er ook voor de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+, waarbij beide toestellen volgens de changelog ook nog stabiliteitsverbeteringen meekrijgen. Sally weet aan DroidApp te melden dat de Galaxy Tab A 10.1 (2019) eveneens een update heeft ontvangen; de beveiligingsupdate van juli.

Oudere toestellen krijgen eveneens een update. Samsung heeft voor de Galaxy A7 (2018) eveneens beveiligingsupdate juli klaarstaan. De in 2015 uitgebrachte Samsung Galaxy S5 Neo ontvangt opvallend genoeg ook een update. We zien hierbij dezelfde GPS-update als voor de eerder genoemde S7- en S8-serie. Verder zijn er geen veranderingen doorgevoerd bij dit toestel.

