Samsung Galaxy S7- en S8-serie krijgen onverwacht nieuwe update

Samsung rolt voor de vrij oude Galaxy S7, S7 Edge, de Galaxy S8 en de Galaxy S8+ een nieuwe update uit in ons land. Voor de vier, jaren geleden uitgebrachte toestellen komt er een verbetering via deze update.

Update voor Galaxy S7- en S8

De Samsung Galaxy S7 en S7 Edge blazen volgend jaar zeven kaarsjes uit, maar toch staat er een nieuwe update voor deze smartphones klaar. Het lijkt een vergelijkbare update met die van de Galaxy Note 9 die eerder van de week werd vrijgegeven voor dat toestel. Daarnaast zien we een vergelijkbare changelog bij de Galaxy S8 en de Galaxy S8+. Die twee toestellen werden 5,5 jaar geleden uitgebracht. Het is opvallend dat er voor zulke relatief oude toestellen nog een update verschijnt.

In beide gevallen gaat het om verbeteringen in de stabiliteit van de GPS-verbinding en dus de locatiebepaling. De update heeft voor de S7-familie een grootte van 31,0 MB, terwijl die van de Galaxy S8 een grootte heeft van 421MB. Overigens betekent deze grote update niet dat er ook veranderingen zijn doorgevoerd in de security-patch. Bij de Samsung Galaxy S7 en S7 Edge betekent dit dat de telefoon op de patch van september 2020 blijft staan. De Samsung Galaxy S8 en de Galaxy S8+ hebben de jaar oude april-update van 2021.

Het vermoeden is dat binnenkort ook de Galaxy S9-serie aan de beurt is voor deze update, en mogelijk dat Samsung ook andere oudere toestellen van deze nieuwe patch voorziet. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.

Dank voor de tips, lezers!