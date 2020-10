Samsung geeft vier jaar oude Galaxy S7-serie nieuwe beveiligingsupdate

Onverwacht is er een update uitgebracht voor de Samsung Galaxy S7-serie. De smartphonefabrikant rolt voor de vier jaar oude smartphones een nieuwe security-patch uit. Eigenlijk was de fabrikant gestopt met het uitrollen van updates.

Nieuwe update voor Galaxy S7

De Samsung Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge krijgen vanaf nu een nieuwe update aangereikt. Dat is opmerkelijk, want Samsung bepaalde in april dat het over en uit was met de verspreiding van updates voor de toestellen. Niet gek, want het toestel werd vier jaar lang bijgehouden met updates. Nu is Samsung gestart met het verspreiden van beveiligingsupdate september 2020 voor de S7-serie uit 2016.

Op Reddit meldt een gebruiker dat hij de update aangeboden heeft gekregen. Zover bekend is de smartphone nog niet aangekomen in Nederland. Ook is onbekend wanneer we deze in ons land kunnen verwachten.

Samsung Galaxy S7 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend