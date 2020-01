Samsung Galaxy Note 9, Note 8 en Tab S5e krijgen januari-patch, Galaxy S7 (Edge) update december

Er staan weer een reeks updates klaar voor verschillende smartphones van Samsung. De Galaxy Note 8, Note 9, Tab S5e en Galaxy S7 worden bijgewerkt met een nieuwe(re) beveiligingsupdate.

Updates voor Samsung’s

De updatemachine van Samsung heeft weer een slinger gekregen. Vier apparaten van de Koreaanse fabrikant worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Ook de in 2016 uitgebrachte Samsung Galaxy S7 en S7 Edge behoren tot de gelukkigen.

Henk en Hans melden ons dat de Galaxy Note 8 de beveiligingsupdate januari 2020 hebben ontvangen. Dit is de meest recente update die door Google is vrijgegeven. Daarnaast is deze update er ook direct voor de Galaxy Note 9, zo laat Marcel weten. R.L. van der Does laat ons weten dat de Galaxy Tab S5e eveneens de patch van januari heeft mogen ontvangen. Zover bekend worden er los van de patches vanuit Google en vanuit Samsung, geen andere veranderingen doorgevoerd.

De bijna vier jaar oude Samsung Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge hebben eveneens een nieuwe update binnengekregen. Dit is beveiligingsupdate december 2019. De laatste update voor de twee smartphones werden tot en met de maand september uitgebracht. Volgens Samsung zelf krijgt het toestel nog steeds ieder kwartaal updates.

Wanneer de tablet en smartphones bij jou de update binnen kunnen halen, krijg je hiervan een melding op je toestel.

